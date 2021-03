   Nuova Mini cabrio veste in giallo 

ZESTY YELLOW

Nuovi dettagli di design e carrozzeria nell’espressivo Zesty Yellow: ecco la nuova edizione della Mini quattro posti cabrio. Design pulito e ridotto: i nuovi particolari esterni risaltano in maniera intensa in combinazione con la vernice nella nuova variante Zesty Yellow disponibile esclusivamente per Mini Cabrio. Altre due nuove varianti di vernice per la carrozzeria sono il Rooftop Grey metallic e l'Island Blue metallic. La gamma di cerchi in lega leggera comprende cinque nuove varianti.



DESIGN AL...TOP

Il design minimalista mette ancora più in evidenza i tratti caratteristici del marchio. La griglia esagonale del radiatore ha guadagnato in dimensioni e presenza, mentre gli alloggiamenti interni neri rendono i fari rotondi ancora più espressivi. Fari a LED di serie. Quanto al soft top elettrico in tessuto particolarmente silenzioso si chiude o si apre in soli 18” anche durante la guida fino a 30 km/h.

SOTTO IL COFANO

Tre varianti di motore: a benzina a tre o quattro cilindri Euro 6d con potenze da 102 a 178 Cv. E al top c'è la sportiva John Cooper Works Cabrio con 231 Cv (0-100 in 6”6). E con lo Steptronic a 8 rapporti si scende a 6”5.