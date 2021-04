Shanghai, il primo grande salone in presenza

SHANGHAI - Il 19mo Salone Internazionale dell’Industria Automobilistica, Auto Shanghai 2021, ha preso il via ieri al National Exhibition and Convention Center di Shanghai. In programma fino al 28 aprile, Auto Shanghai 2021 è il primo tra i più grandi saloni dedicati al mondo dei motori a svolgersi regolarmente durante la pandemia di coronavirus di quest’anno.

Secondo l’organizzatore, sono 1.000 le imprese che arrivano da tutto il mondo a essersi iscritte per partecipare alla manifestazione, che vanta una superficie espositiva totale di 360.000 metri quadrati con 12 sale espositive interne.

Per quanto concerne le misure anti-pandemiche applicate, i biglietti per lo show di quest’anno saranno elettronici e i visitatori dovranno effettuare l’accettazione esibendo un documento d’identità valido e un codice QR sanitario contenente i risultati individuali dei tamponi nonchè la cronologia relativa alle vaccinazioni e i dati sui viaggi in regioni a medio o alto rischio.

Nissan X-Trail Nissan alza il velo sul nuovo X-Trail (quarta generazione), che arriverà in Europa nel 2022. Come Qashqai, sarà realizzato sulla piattaforma CMF-C dell’Alleanza, un’architettura all’avanguardia progettata per accogliere il propulsore ePower: che rappresenta un approccio innovativo e rivoluzionario all’elettrificazione senza la necessità di ricarica «alla spina».

Audi A6 e-tron concept Audi presenta la berlina-coupè Audi A6 e-tron concept, anticipando un’innovativa gamma di vetture a zero emissioni basata sulla piattaforma nativa elettrica PPE (Premium Platform Electric). I primi modelli dotati del pianale PPE verranno presentati entro la fine del 2022: inizialmente apparterranno al segmento E, successivamente anche al segmento D. Diversamente da Audi A6 TFSI e, la show car Audi A6 e-tron concept punta esclusivamente sulla trazione elettrica ed è basata sulla piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con Porsche sotto la direzione Audi. Quanto al design, la vettura è caratterizzata da una evoluzione degli stilemi dell’attuale famiglia A6, con la quale condivide le dimensioni. Lunga 4,96 metri, larga 1,96 metri e alta 1,44 metri, riprende i tratti tipici delle Sportback dei quattro anelli. Molto più che un esercizio di stile, la nuova berlina-coupè anticipa le linee dei futuri modelli high-end Audi

Peugeot 4008 e 5008 Dongfeng Peugeot adotta il nuovo logo con l’iconico Leone e presenta la sua nuova strategia per posizionarsi come marchio di fiducia, designed by Peugeot made for China, per i clienti del Sol Levante. Al salone di Shanghai, il marchio presenta una nuova gamma dei suv Peugeot 4008, 4008 PHEV e 5008 con prezzi compresi fra 169.700 e 263.700 yuan (21.710 e 33.740 euro).