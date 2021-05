Ecco la nuova Skoda Fabia

«Ruba» la piattaforma a nuova Polo, e pure propulsori, trasmissioni e numerose altre soluzioni tecnologiche, non sono farina del suo sacco. Tuttavia, un decimo di secondo e il tuo cervello elabora: è Skoda.

Fabia quarta generazione rivendica la propria identità e non solo grazie ad artifici come il richiamo alla bandiera della Repubblica Ceca nei tagli a triangolo sui passaruota, o come i Led dei gruppi ottici di coda che richiamano i cristalli di Boemia. È Skoda fino all’osso soprattutto perché è Simply Clever: l’ombrello che sbuca dall’interno porta, il pratico porta-ticket sul montante, un raschietto per il ghiaccio ben nascosto sotto lo sportello di rifornimento.

A proposito: (ancora) niente ibrido, Skoda Fabia 2021 solo benzina (1.0 aspirato, 1.0 e 1.5 turbo). Architettonicamente parlando, la nuova edizione cresce sia in lunghezza (+11 cm), sia come interasse (+10 cm): in seconda fila viaggi comodo, mentre anche il bagagliaio guadagna 50 litri extra (380 litri).

Frontale molto più aggressivo che in passato, così come «aggressiva», all’interno, è l’offerta di sistemi digitali: display touch da 9,2”, assistente vocale, strumentazione virtuale, connettività «flat» grazie all’eSim integrata, inoltre fino a 5 porte Usb. Col Travel Assistant (cruise control adattivo + mantenimento di corsia), guida (semi) autonoma Livello 2, e su un’utilitaria non è poca cosa. Sarà in vendita in autunno, senza alcun complesso di inferiorità.