Opel Grandland X, plug-in da off-road

Non solo restyling ma un rinnovamento completo anche nella meccanica. Opel Grandland X si presenta in chiave moderna con una versione ibrida plug-in che garantisce mobilità elettrica ma anche una trazione integrale garantita dalla duplice motorizzazione, benzina ed elettrica.

Un salto nel futuro con una trazione integrale messa a dura prova sui saliscendi dell'impianto di cross della Malpensa, dove un veicolo di queste dimensioni è riuscito non solo a salire sul tratto sconnesso ma a dimostrare una versatilità sorprendente. La parte meccanica è composta da un motore benzina 1.6 e 224 Cv, mentre la elettrica (composta da due motori) porta a un totale di 300 Cv, di cui al retrotreno il motore elettrico ne garantisce 113.

Nei motori ibridi la somma totale, 300 Cv, non corrisponde alla somma matematica perché i due motori hanno diverse curve di efficienza. Per Grandland sono previste 4 modalità di guida: elettrica, ibrida, integrale e sport. Le batterie sono agli ioni di litio e si ricaricano in due ore, consentendo una autonomia in sola modalità elettrica di 59 Km nel ciclo WLTP (emissioni di CO2 di 28-39 g/km).

Con questa motorizzazione Grandland X Hybrid 4 rappresenta il top di gamma per Opel nel settore dei Suv con un programma di completa elettrificazione della gamma entro il 2024. Gli allestimenti sono completi di tutti i recenti sistemi di sicurezza e con i contributi governativi si parte da 31.750 euro. La gamma però comprende anche motori benzina (1200 cc da 130 CV, da 28.950 euro) e diesel (da 31.450 euro con motore 1500 e 130 Cv).