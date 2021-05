Nuova Mini, il lancio digitale parte da Parma

Oggi, a 62 anni, la MINI sa ancora rinnovarsi e stupire con il medesimo spirito creativo, debuttando con la sua nuova generazione, costantemente online, la più interattiva di sempre. Il battesimo ufficiale della Nuova MINI, per tutto il Nord Italia, avverrà con un evento digitale in diretta Facebook, direttamente dallo showroom Autotorino BMW MINI di Parma, superando i limiti dettati dall'emergenza Covid.

In sintonia col suo carattere, e i tratti distintivi di un mito che dal 1959 rappresenta una pietra miliare dell’automobile per divertimento di guida, design espressivo e stile individuale, l’appuntamento è per martedì 18 maggio alle ore 20.00 sulla pagina ufficiale del Gruppo (@autotorino - www.facebook.com/autotorino). La Nuova MINI ispirerà il DJ Set a cura di Matteo Corradi, in arte Matt Bann, affermatosi tra le migliori console del Nord Italia (Juliette96 Cremona, Ostras Beach Club Versilia, Piano54 Madonna di Campiglio, Biblo’ Desenzano del Garda, per citarne alcune) e stimato Producer con la passione di Mash Up e Remix a sfondo House. La conduzione sarà affidata alla presentatrice e vocalist Eleonora Rossi ‘La Reds’, noto volto televisivo, cantante e artista a tutto tondo. Una coppia che promette un clima elettrizzante e coinvolgente, vista la lunga collaborazione che li lega in diversi eventi e serate del territorio.

“Siamo felici di poter diffondere da Parma e direttamente on-line questa esclusiva presentazione, curata da noi in ogni dettaglio e poter così unire idealmente, con uno live streaming, tutta la community italiana degli amanti di questa auto e gli amici delle 20 filiali BMW MINI che il Gruppo Autotorino conta nelle regioni settentrionali. Non resta che segnarsi l’appuntamento e connettersi!” commenta Alessandro Marcarini – responsabile della filiale Autotorino BMW MINI di Parma.