Il senso pratico di Renault Kangoo

Difficile resistere, data un’offerta che lievita a vista d’occhio, al fascino dei Suv. A meno che non capiti per caso a bordo di una multispazio. Oppure, se alle multispazio sei già avvezzo dalle origini, e ne conosci le squisite proprietà. Renault Kangoo, col senso pratico è una cosa sola dal ‘97.

La terza generazione, in vendita da luglio (prezzi da 25.000 euro), a spazio e modularità coniuga pure sia un design ancora più felice che in passato, sia un ambiente a bordo che a uno sport utility non ha più nulla da invidiare, guida semi-alta inclusa. Stile più moderno (nuova firma a luminosa a LED davanti e dietro), forme in ogni caso sempre ortogonali, da van commerciale in prestito al settore «passenger»: a tutto vantaggio di visibilità e abitabilità, la migliore della sua categoria, specie in seconda fila (3 posti veri).

E a proposito di capienza: bagagliaio da 775 litri in configurazione standard, da 3.500 litri (e 2,70 metri di lunghezza) a panchetta e sedile anteriore destro ribaltati. Senza contare le nuove barre al tetto: 80 kg di portata. Mentre tra vaschette, portaoggetti, e vani sottotetto, puoi sparpagliare in giro 49 litri di cianfrusaglie.

Più moderno, uguale più tecnologia: sul top di gamma debutta il display touch da 8” con smartphone replication o navigazione integrata, mentre tra gli «adas» a richiesta figurano ora anche Adaptive Cruise Control e mantenimento attivo in corsia.

Il diesel 1.5 dCi per i lunghi viaggi, il 1.3 TCe turbo benzina per l’impiego prevalentemente urbano, entrambi anche col super collaudato automatico doppia frizione a 7 marce EDC. L’elettrico? Come no: dal 2022.