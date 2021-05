Volkswagen, ecco la nuova Polo

Sceglie maggio, l'utilitaria del popolo per definizione, per consegnarsi al pubblico italiano e dare il via a una nuova stagione - si augurano a Wolfsburg - spumeggiante. A meno di un mese dalla world premiere, Volkswagen Polo 2021 è ora ordinabile.

L’aggiornamento della sesta generazione porta con sé un nuovo design esterno e nuovi contenuti interni, soprattutto una gamma allestimenti completamente rimodulata.

Al lancio, tre unità a benzina, tutte a 3 cilindri. Edizione 1.0 Evo 80 Cv associata a cambio manuale a 5 marce, step intermedio (1.0 TSI 95 Cv) abbinato a piacimento sia al manuale, sia all'automatico DSG a 7 rapporti. Al vertice della gamma è il 1.0 TSI 110 Cv, solo con DSG.

Successivamente, la flotta si arricchirà di Polo GTI e della storica versione a metano 1.0 TGI 90 Cv. Equipaggiamento base (1.0 85 Cv) già completo di strumentazione digitale, fari a LED, frenata di emergenza, mantenimento di corsia, display centrale da 6,5”. L’allestimento Life (1.0 95 Cv) aggiunge App-Connect Wireless, bracciolo centrale, cerchi in lega da 15”, cruise control, schermo touch da 8”, volante multifunzione rivestito in pelle.

Al top, Polo Style e Polo R-Line (1.0 95 e 110 Cv) offrono infine di serie cruise control adattivo, cerchi in lega da 16”, Digital Cockpit Pro da 10,25”, fari LED Matrix IQ.Light con Dynamic Light Assist, IQ.Drive Pack con Travel Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con frenata di emergenza in retromarcia. Listino a partire da 18.350 euro (1.0 EVO 80 Cv), prime consegne a ottobre.

