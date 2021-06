Al via "Mimo", il Salone tra Milano e Monza

Quattro giorni di eventi, con gli ultimi modelli delle case automobilistiche e motociclistiche di tutto il mondo esposti, oltre che all’autodromo di Monza, anche per le strade del centro di Milano. Una passeggiata di quasi tre chilometri da corso Vittorio Emanuele a piazza Duomo, passando per via Dante, via dei Mercanti, piazza Cordusio e infine piazza del Castello Sforzesco, che sarà il pezzo forte di 'Mimò, il 'Milano Monza Motor show', presentato oggi a Palazzo Lombardia e che si svolgerà da giovedì 10 a domenica 13 giugno.

«L'automotive è il secondo settore cruciale per Regione Lombardia - commenta l’assessore regionale all’Istruzione, Fabrizio Sala -. Uno dei più grandi centri di ricerca che abbiamo in Lombardia è dedicato alla mobilità, nella declinazione dell’innovazione dei dispositivi e nella mobilità sostenibile. La storia più antica dei motori è qui. Mimo costituisce un grande evento, non solo per il settore automotive, ma anche per il turismo. Torneremo a vivere l'internazionalità».

Saranno presenti 63 brand di automotive, 50 auto e 10 motociclistiche, con un’anteprima Ducati, oltre ad altre dieci prime mondiali di auto, tra cui la Bugatti Bolide e la Pagani Imola. Venerdì, poi, in Largo Ascari a Milano (zona Romolo) su iniziativa dell’Automobile Club cittadino, sarà svelato un monumento dedicato allo storico pilota automobilistico Alberto Ascari.

Stellantis - I marchi Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Citroen, Ds Automobiles, Peugeot, Opel e Leasys si mostrano al pubblico italiano per la prima volta insieme sotto le insegne di Stellantis.

La Premiere Parade coinvolgerà tutte le novità e alcune tra le vetture più rappresentative del Gruppo. Il giorno seguente, le vetture raggiungeranno l’Autodromo di Monza e potranno sfilare sulla pista di Formula 1.

."Nonostante tutte le difficoltà derivanti dalla pandemia - commenta Santo Ficili, responsabile Italia di Stellantis - non ci siamo mai fermati. Oggi siamo protagonisti di una transizione ecologica democratica: vogliamo essere leader anche nel mercato dei veicoli elettrificati e siamo già da ora pronti a proporre una gamma di vetture davvero eterogenee, accessibili, sicure e sostenibili, con offerte differenziate e calibrate all’uso reale del cliente. Dall’anticonformista e rivoluzionaria Citroen Ami - 100% Electric, che si può guidare dai 14 anni, alla Fiat Nuova 500, l’elettrica più venduta in Italia, sino all’icona Jeep Wrangler 4xe, che oggi si mostra con la migliore capability off road di sempre grazie alla tecnologia ibrida plug-in, abbiamo una risposta per ogni esigenza. Presidiamo ogni segmento con brand ricchi di storia e già proiettati al futuro, ed è emozionante per noi mostrarci al pubblico con la forza di un grande gruppo, e con alcune tra le nostre più significative novità, in un contesto di ottimismo. Ritorniamo a un Salone, per la prima volta come Stellantis, e siamo fiduciosi di poter essere al centro della ripartenza».

Hyundai - Sarà un Milano Monza Motor Show di anteprime nazionali per Hyundai, che porterà in piazza le sue Ioniq 5 e Bayon. In occasione della prima edizione di MiMo, in programma questa settimana, dal 10 al 13, la casa coreana si presenterà in piazza con alcune novità, delle quali due in particolare. Protagonista assoluta della rinnovata gamma Hyundai sarà Ioniq 5, il nuovo crossover 100% elettrico di medie dimensione.

Primo modello a nascere sulla piattaforma dedicata ai veicoli elettrici Hyundai E-GMP, Ioniq 5 consente un’autonomia massima di 481 km nel ciclo WLTP, con caratteristiche innovative come l'architettura a 800V che consente la ricarica ultrarapida con colonnine fino a 350 kW di potenza (effettuando dal 10% all’80% della ricarica in appena 18 minuti), la funzione Vehicle-to-Load (V2L) che permette di alimentare dispositivi esterni, gli interni con materiali eco-friendly e i più avanzati sistemi di connettività e di guida assistita.

Il design si contraddistingue per un profilo ispirato a Hyundai Pony, il primo modello del brand a sbarcare in Europa negli annì70 grazie alla matita di Giorgetto Giugiaro. La seconda anteprima assoluta del Milano Monza Motor Show 2021 in Piazza Duomo, sarà poi la Nuova Bayon, il più recente modello della famiglia di SUV Hyundai in Europa e dotata di un’ampia gamma di funzioni di sicurezza e connettività smart tech.

Nell’area dedicata al Focus Auto Elettriche e Ibride in Piazza Castello, il pubblico avrà la possibilità di effettuare un test drive dei modelli della gamma Hyundai tra cui Santa Fe e Tucson, nella loro versione Plug-In Hybrid, e della nuova Kona Electric. Entrambe le versioni di Santa Fe e Tucson nelle varianti Plug-in Hybrid sono alimentate da un nuovo propulsore da 1,6 litri abbinato a un motore elettrico da 66,9 kW, che complessivamente sono in grado di erogare una potenza massima di 265 CV e una coppia massima di 350 Nm.

A completare la gamma green Hyundai presente al Milano Monza Motor Show è nuova Kona Electric, SUV elettrico più venduto in Italia nel 2020. Infine i visitatori potranno osservare anche Nexo, avveniristico SUV Fuel Cell che sarà visibile in Piazza Mercanti e presso lo spazio espositivo UIGA di Piazza Cordusio in occasione della rassegna 'Il Motore del Futurò.

Skoda - Anteprima assoluta per il pubblico italiano, per Skoda che al Milano Monza Motor Show porta in scena il nuovo Enyaq Sportline iV. Il modello in questione rappresenta la variante dinamica del suo primo SUV 100% elettrico e caratterizzata da design e contenuti tecnici specifici. Poche settimane dopo il lancio nelle concessionarie italiane, Skoda esporrà in Piazza Duomo Enyaq Sportline iV 80, la variante del modello studiata per soddisfare chi da un SUV elettrico si aspetta comfort, praticità e tanta abitabilità ma non vuole rinunciare alle prestazioni e al piacere di guida.

Enyaq Sportline iV si distingue per l’estetica specifica, che abbina paraurti sportivi, minigonne estese e finitura in nero lucido dei dettagli esterni e dei lettering sulla carrozzeria. I designer Škoda hanno creato per l’abitacolo una Design Selection specifica in cui la tappezzeria e il rivestimento del tetto sono prevalentemente neri. La plancia è rivestita in pelle sintetica nera con cuciture grigie a contrasto ed è dotata di finiture a effetto carbonio, che si trovano anche sui pannelli delle portiere.

Fanno parte della dotazione di serie anche i sedili sportivi neri con appoggiatesta integrati, rivestiti in tecnofibra ArtVelours e con bordatura grigia. Il volante sportivo multifunzione a tre razze permette di controllare numerose funzioni del veicolo grazie a nuovi pulsanti e rotelle zigrinate. La corona del volante rivestita in pelle presenta cuciture grigie a contrasto, mentre i pedali sono in look alluminio.

Dal punto di vista tecnico, Enyaq Sportline iV può vantare l'assetto sportivo, ribassato di 15 mm all’anteriore e di 10 mm al posteriore, con taratura specifica di molle e ammortizzatori, oltre allo sterzo a incidenza variabile che esalta la dinamicità dell’assetto e i vantaggi della architettura MEB, con batterie al centro del pianale, per un perfetto bilanciamento dei pesi. Enyaq Sportline iV è proposto in versione 60 con batteria da 62 kWh (netti 58 kWh) potenza di 179 CV (132 kW), coppia massima di 310 Nm e autonomia in ciclo WLTP fino a oltre 400 km. La versione 80 monta invece la batteria da 82 kWh (77 kWh netti) e può percorrere fino a 520 km nel ciclo WLTP. Il motore posteriore produce 204 CV (150 kW) e mantiene la stessa coppia massima.

Nelle prossime settimane, inoltre, inizierà in Italia la commercializzazione della variante 80x che, grazie a un secondo motore elettrico montato sull'asse anteriore, gestito dal controllo elettronico, offre i vantaggi della trazione integrale uniti a una potenza massima di 265 CV (195 kW) e una coppia che raggiunge il picco di 425 Nm.