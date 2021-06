Innovazione: l'experience day di Würth va in rete giovedì dalla Dallara Academy

Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti per il fissaggio e il montaggio, ha organizzato un evento digitale aperto a clienti, fornitori e a tutti i professionisti, che si terrà giovedì 24 alle 14 alla Dallara Academy.

Il Würth Experience Day (iscrizione gratuita sul sito www.wuerthexperienceday.it) offre un’esperienza di web talks e confronto su prodotti, servizi e processi d’acquisto, e ha l’obiettivo di creare sinergie e unione tra Würth e i propri stakeholder. Si parlerà anche di e-procurement e digitalizzazione del ciclo dell’ordine con Azienda Digitale, di realtà virtuale e aumentata con la piattaforma HoloMaintenance. Tra gli ospiti dell’evento, anche Nicola Piazza, amministratore delegato di Würth Italia, Andrea Pontremoli, amministratore delegato di Dallara, e Emanuele Sabatino, in arte EmaMotorsport. Sfondo dell’evento è l’esclusiva Dallara Academy, spazio didattico-espositivo dell’azienda Dallara, punto nevralgico della qualità e dell’innovazione nel settore automotive e motorsport e nel cuore dell'Emilia, regione strategica per Würth.

Il Würth Experience Day non termina il giorno dell’evento, ma consentirà di fruire dei webinar dedicati al mondo Würth per tutta la settimana successiva: pillole informative sui sistemi logistici, sui prodotti e servizi nel settore del legno, nella lavorazione del metallo, nell'automotive fino alla domotica. «Per lanciare un format che approfondisce il mondo Würth abbiamo scelto un partner d’eccellenza come Dallara, con cui condividiamo valori, filosofia di business e le promesse di qualità e affidabilità dei prodotti ai nostri clienti», commenta l'ad di Würth Italia Nicola Piazza.

«La Dallara Academy - gli fa ecoil Ceo di Dallara Andrea Pontemoli - è il frutto della volontà di mettere a disposizione un luogo di ritrovo e di confronto, un centro di stimoli e di interessi vivo e aperto. Siamo felici di ospitare, dopo mesi di chiusura forzata, un evento come il Würth Experience Day e poter confrontarci su temi cari alla nostra realtà come la tecnologia e l'innovazione costante».

© RIPRODUZIONE RISERVATA dallara

wurth