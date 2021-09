Volvo, nuovi motori plug-in: più autonomia in elettrico

Con le nuove motorizzazioni ibride plug-in Recharge, Volvo garantisce con una sola carica percorrenze superiori al chilometraggio medio giornaliero. Volvo ha infatti introdotto le nuove motorizzazioni ibride plug-in Recharge ottimizzate sui modelli della Serie 90 e 60, estendendo in modo significativo l’autonomia di percorrenza in modalità elettrica e al contempo riducendo le emissioni di CO2.

I nuovi propulsori ibridi portano l'autonomia in modalità solo elettrica fino a un valore stimato di 90 km per singola carica. Poichè il possessore medio di un’auto di fascia alta percorre quotidianamente meno di 50 km nei giorni lavorativi, la maggior parte degli automobilisti Volvo dotati di sistema di ricarica domestico sarà in grado di effettuare gli spostamenti giornalieri utilizzando la sola propulsione elettrica con una nuova Volvo ibrida plug-in.

Le principali migliorie includono una nuova batteria a lunga durata, che dispone di un terzo strato di celle per aumentare l'energia nominale da 11,6kWh a 18,8kWh e di un motore elettrico posteriore più potente che ora eroga 145 CV. La potenza elettrica supplementare si traduce in una potenza combinata di 350 CV per i modelli Recharge T6 e di 455 CV per i modelli Recharge T8, il che rende questi ultimi i più potenti mai prodotti da Volvo.

Volvo stima che il nuovo gruppo motopropulsore possa ridurre le emissioni di CO2 fino al 50% circa secondo il ciclo di guida WLTP. «Siamo nel 2021 e le persone non dovrebbero più dover dipendere dalla benzina o dal diesel per gli spostamenti pendolari - ha dichiarato Henrik Green, chief technology officer di Volvo Cars - i nostri più recenti ibridi plug-in forniscono tutta l’autonomia di guida elettrica necessaria per le attività quotidiane della maggior parte delle persone».

Il nuovo motore elettrico ottimizzato aumenta del 65% la potenza alle ruote posteriori. Insieme alla batteria potenziata, il motore elettrico aggiornato migliora inoltre la resa della trazione integrale. Il pacchetto di aggiornamenti include l'aggiunta della guida a pedale unico, che può contribuire a un’esperienza di guida particolarmente fluida e intuitiva. Questa funzione, già presente sui modelli Volvo esclusivamente elettrici, offre al guidatore la possibilità di controllare sia l'accelerazione sia la decelerazione agendo solo sul pedale dell’acceleratore. Sarà introdotta inizialmente sui modelli ibridi plug-in Volvo XC60, S90 e V90 Recharge.