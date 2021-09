Autotorino porta a Parma "Electriqa", tre giorni di test-drive 100% green

Autotorino – top dealer automotive presente in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, e in Friuli-Venezia Giulia e Veneto con il brand Autostar – porta a Parma “Electriqa” l’esclusivo tour 100% green di Mercedes-Benz durante la quale sarà possibile scoprire le potenzialità e le caratteristiche dei modelli EQ (full electric) e Plug-In Hybrid.

Da oggi giovedì 23 settembre fino a sabato 26 settembre, presso il centro commerciale La Galleria di Via Emilia Est, saranno organizzati test-drive esclusivi grazie ai quali si potranno provare personalmente le vetture elettriche della casa tedesca come il crossover EQA 250 e il suv EQC 400 4MATIC. Grazie ad un’autonomia massima di oltre 400 km, a sistemi di ricarica intelligente e ad un design di lusso high-tech, la generazione Mercedes-EQ offre un’esperienza di guida completamente nuova. Inoltre, insieme alle 100% elettriche, sarà possibile provare anche alcuni modelli plug-in hybrid come la GLC 300de 4MATIC e la GLA 250e.

I test-drive si svolgeranno dalle 10 alle 20 in totale sicurezza e nel rispetto delle misure anti-contagio covid-19, prenotando in loco o presso la filiale Autotorino Mercedes-Benz di Parma.