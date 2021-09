Militem Ferox T, estremo in tutto

C'è a chi piace esagerare e Militem con il nuovo Ferox T ci ha dato dentro. Nelle rifiniture di pregio, nel design, nello stile made in Italy di un veicolo fuoristrada tipicamente made in Usa e con un allestimento top che fa a pugni con quello che dovrebbe essere lo scopo di un veicolo simile. Un po' Suv, un po' pick-up, molto fuoristrada per via della gommatura con pneumatici Cooper All-Terrain da 35x12,50 R20 con tassello bello grande ed evidente.

Difficile definirlo, perché è un insieme di proposte che raccolgono il meglio di ogni segmento, con una personalizzazione estrema negli interni, nel design, nelle barre sul posteriore del pianale di carico. E il tutto con l'intento di stupire. E anche se l'omologazione è N1, autocarro, che dovrebbe limitarne l'uso nei weekend, poi col gancio traino fino a 3500 kg, dalla barca al cavallo, il modo per usarlo lo si trova. Il tutto su una meccanica collaudata, con un motore 3600 cc da 285 Cv della versione base, la Gladiator Rubicon da cui prende tutto quello di buono e collaudato che c'è in circolazione, compreso il cambio automatico a 8 marce, anche questo rivisto come il motore con un'opera di fine tuning da parte di Militem.

E' un veicolo per palati fini, infatti sono ancora pochi i centri vendita in Italia anche se in espansione, con la sede di Monza (Cavauto) dove Militem sfoggia tutta la gamma di modelli rivisti e adeguati allo stile fatto di classe, particolari, elementi che denotano uno studio attento del minimo dettaglio. Non deve stupire allora se, a listino, si parte da 118 mila euro perché la meccanica è di quelle al top, , la base pure e i ritocchi Militem spaziano dall'esterno agli interni, con inserti in Alcantara ma ogni cliente può scegliere le proprie rifiniture, i materiali, le pelli e i colori che più gli aggrada.

E' un lavoro taylor made, fatto di sartoria allo stato puro, per chi vuole sempre il massimo e con Ferox T entra nel campo dei SUV alto di gamma con quella T che sta per Track, sentieri, dove difficilmente la vedremo in azione in quanto un oggetto simile diventa uno status da esibire, mica da sporcare in mezzo a fango e terra dei percorsi fuoristrada. Col pack Adventure, che enfatizza le molteplici opportunità off-road di questo straordinario pick-up, si entra in un'altra versione speciale. I parafanghi e i paraurti sono rivestiti da una particolare vernice protettiva antigraffio, mentre sul lato passeggero del cofano anteriore, è montato lo snorkel che consente al motore di “respirare” meglio anche un caso di guado.

Completa l’equipaggiamento, il portapacchi dedicato con finiture antigraffio, completo di faretti LED per una maggiore sicurezza nella guida notturna in fuoristrada. Sinceramente, con tutto quello che offre e per come rifinito, più che per strada sarebbe da esporre in salotto quando vengono gli amici a casa...

Paolo Ciccarone