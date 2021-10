Ford, Fiesta che vince non si cambia

Fiesta che vince non si cambia, si ritocca quel tanto che basta per restare sulla breccia. Per la popolare utilitaria dell’Ovale è tempo di restyling di metà carriera: poche novità all’esterno, qualche contenuto in più all’interno, motorizzazioni più pulite. Spicca il nuovo frontale, con luci a LED affusolate e dal disegno più moderno (disponibili, su richiesta, anche con tecnologia a matrice di LED). Leggermente diverso anche il cofano, meno inclinato, ad aumentare l’altezza del musetto. La nuova griglia è di maggiori dimensioni e ora ospita il badge Ford (in precedenza sul cofano stesso).



Più sportiva la variante ST-Line: griglia a nido d’ape e finiture nero lucido. Per la versione simil-Suv Fiesta Active, infine, le solite protezioni in plastica per i parafanghi. In abitacolo debutta un nuovo cruscotto digitale da 12,3” completamente configurabile, così da tenere sott’occhio le informazioni più importanti, notifiche del navigatore incluse. Ricco l’equipaggiamento di assistenti alla guida: c’è anche il Wrong Way Alert, l’avviso per la -sciagurata - marcia in contromano. In attesa della gamma prezzi per l’Italia, Ford Fiesta 2022 equipaggiata alternativamente dalle motorizzazioni benzina 3 cilindri 1.0 EcoBoost 100 Cv (cambio manuale a 6 rapporti) o 1.0 EcoBoost Hybrid da 125 o 155 Cv (manuale a 6 rapporti o automatico a 7 marce), completa di tecnologia mild hybrid 48V. Fiesta GPL? Quasi sicuramente, sì. Fiesta ST col 3 cilindri 1.5 da 200 Cv? Idem, successivamente.