Alfa Romeo Stelvio Gt Junior

Belle 50 anni fa, belle anche oggi. Belle al punto tale da fornire ispirazione alle vetture della gamma attuale. Anche a quelle di tipologia praticamente opposta, vedi un Suv. Il patrimonio artistico di Alfa Romeo è prezioso: dopo Stelvio 6C Villa d’Este, ora ecco Stelvio GT Junior, omaggio in serie limitata ad Alfa GT 1300 Junior, sportiva costruita dal 1966 al 1976 su base Giulia Sprint GT.

La «Stelvio nostalgia» sfrutta la meccanica di Stelvio Veloce: sotto il cofano, il 2.2 Turbo Diesel da 210 Cv, cilindri in alluminio e albero di trasmissione in carbonio, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale. Disponibili esclusivamente nell’inconfondibile colorazione Ocra Lipari, gli esterni si riconoscono per i cerchi in lega bruniti da 21” a cinque fori, le calotte degli specchietti scure, i fendinebbia a Led e i vetri posteriori oscurati.

L’abitacolo sportivo ospita sedili in pelle regolabili elettricamente con ricamo «GT Junior» sui poggiatesta e impunture a contrasto nello stesso giallo della carrozzeria.

A completare il quadretto, sulla plancia il «timbro» che di GT 1300 Junior ricalca la silhouette. Ricordare il passato, senza perdere di vista le tecnologie moderne: di serie paddle al volante, guida assistita di livello 2, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, ricarica wireless per lo smartphone, portellone elettrico.

GT Junior è già ordinabile: prezzo di 72.750 euro. Per conoscerla dal vivo, l’appuntamento è nei concessionari del Biscione nel weekend del 13-14 novembre.