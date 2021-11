Aygo X, la citycar si veste da Suv

Accessibile come una citycar, pratica e modaiola come un Suv. Non a caso, quella X va pronunciata «Cross».

Con nuova Aygo X, Toyota si rituffa nel mercato delle utilitarie, ma lo fa con massima attenzione ai trend: in appena 3 metri e 70 di automobilina si concentrano un look giovanile (vedi livrea bicolore, vedi il tetto apribile in tessuto) e il senso di sicurezza trasmesso dalla seduta semi-alta (+55 mm rispetto a precedente Aygo) e da una visibilità e una maneggevolezza favorita dagli sbalzi ridottissimi: il raggio di sterzo di 4,7 metri è da record di classe.

Il bagagliaio? Da 231 a 829 litri, cioè 60 litri in più di prima. Oltre che la piattaforma, da Yaris e Yaris Cross la baby Toyota mutua anche la tecnologia di bordo: il grazioso schermo touch da 7” o 9” si collega al proprio smartphone anche in modalità wireless, mentre tra gli Adas non mancano cruise control adattivo, mantenimento di corsia, frenata di emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti (ricordiamoci, è una citycar).

L’elettrificazione può attendere: sotto il cofano, il già familiare 3 cilindri benzina da 1 litro (72 Cv), cambio manuale a 5 marce o automatico a variazione continua CVT. Prestazioni modeste (0-100 km/h in 15 secondi) ma consumi sotto controllo: sotto i 5 l/100 km.

Successivamente - Yaris docet - sarà della partita anche una Aygo X formato ibrido. Vendite a partire dalla primavera del 2022 (ma presto sarà ordinabile la launch edition), prezzi di un poco superiori a oggi (da 14.000 euro?).