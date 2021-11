Volkswagen ID.5, ecco il Suv coupé elettrico

Come miscelare il meglio di tre mondi in una sola auto. Il mondo Suv (seduta semi-alta), il mondo Suv coupé (stile più disinvolto), infine il mondo (imposto?) della propulsione elettrica.

Presto, Volkswagen ID.5 raggiungerà ID.3 e la parente stretta ID.4 nelle concessionarie e nel paniere full electric del marchio tedesco, declinando in chiave coupé crossover quella stessa piattaforma universale (MEB) che è alla base anche di Audi Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback, ma anche Skoda Enyaq, Cupra Born e chissà quante altre novità future.ID.5 conserva dunque numerosi dei tratti stilistici della sorella di pianale ID.4, differenziandosi in sostanza per una linea del tetto più rastremata, a deformare sia la vista laterale, sia ancor più la vista posteriore, dal lunotto più inclinato e da uno spoilerino che anziché sopra il cristallo, sbuca sopra i gruppi ottici a tutta larghezza.

Anche dentro, tutto è quasi identico a ID.4, inclusi forma e dimensioni del display centrale e del quadro strumenti digitale, della plancia, del volante, del tunnel centrale. Nonostante inoltre il tetto spiovente, ID.5 esprime 549 litri di capacità di carico con i sedili posteriori in posizione, 1.561 litri con divano ripiegato su se stesso.Mentre ID.4 ha aspettato 6 mesi prima di ottenere il trattamento GTX, ID.5 viene declinata in chiave «sport» sin dall’inizio.

A individuare ID.5 GTX sono il doppio motore elettrico e una configurazione AWD che eroga 108 Cv di potenza e 162 Nm di coppia all’asse anteriore e 201 Cv e 310 Nm al retrotreno, per una potenza di sistema (per un massimo di 30 secondi) di 299 Cv, un’accelerazione 0-100 km/h in 6,3 secondi e una velocità massima di 180 km/h. Sportiva, la è davvero.

Sotto la top di gamma GTX, il layout con singolo motore posteriore vale 170 Cv e 310 Nm in caso di ID.5 Pro (0-100 km/h in 10,4 secondi) e 204 Cv e 310 Nm su ID.5 Pro Performance (0-100 km/h in 10,4 secondi). In entrambi i casi, velocità di punta di 160 km/h.Tutti i modelli ID.5 sono provvisti di una batteria da 77 kWh: in edizione Pro e Pro Performance, autonomia massima WLTP di 520 km), mentre per GTX la distanza percorribile con una singola ricarica si limita a 480 km, probabilmente a causa della maggiore potenza e di un coefficiente di resistenza aerodinamica leggermente meno favorevole (Cx 0,27 anziché 0,26).

Come lecito aspettarsi da qualsiasi nuova EV, ID.5 un Suv farcito di tecnologie all’ultima moda: head-up display a realtà aumentata, aiuti alla guida come cruise control adattivo e mantenimento attivo di corsia, aggiornamenti software via etere.

Illuminotecnica da effetti speciali: all’esterno, animazioni di benvenuto quando il guidatore si avvicina, all’interno, illuminazione ambientale che sgorga dal pannello del cruscotto, dalle portiere e dai vani piedi, ma anche e soprattutto la striscia LED a tutta larghezza sul cruscotto che utilizza segnali luminosi colorati per comunicare informazioni al conducente, così da consentirgli di tenere gli occhi sulla strada e di rispondere agli input tramite comandi vocali.In tutta Europa, Italia inclusa, Volkswagen ID.5 in vendita entro il primo trimestre 2022. A parità di dotazione e powertrain, il gap con ID.4 ammonterà a 2-3.000 euro (da 52.000 euro circa): il prezzo del design.