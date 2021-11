"Un venerdì da pilota" il 10 dicembre a Varano

Torna "Un venerdì da pilota" in un’edizione speciale marchiata Lamborghini.

Appuntamento con l’Huracan Day il 10 dicembre, nel cuore della Motor Valley all’autodromo di Varano dè Melegari.

Ai partecipanti sarà offerto un corso di guida sportiva a bordo di due supercar: Lamborghini Huracan Evo e Lamborghini Huracan Avio.

Il programma comprende 4 sessioni in pista, con un un pilota professionista per condividere i segreti della guida sportiva, un ingegnere di pista che monitora la performance e fornisce indicazioni per migliorare il tempo sul giro.

A seguire, una visita guidata alla Dallara Academy e una cena a base di specialità locali. All’evento sarà possibile portare anche un accompagnatore.