Benessere Megane: l'elettrica si presenta

Cosa ci fanno insieme al Foro Italico, tempio dello sport italiano, il campione olimpico Massimiliano Rosolino, l’ad di Renault Italia Raffaele Fusilli e l’ad di Sport & Salute Vito Cozzoli? Oltre a condividere valori come il rispetto dell’ambiente, il benessere della persona e il miglioramento della qualità della vita, presentano la nuova Megane E-Tech Electric. La condivisione si traduce nel progetto «Time for Quality Life» che Sport & Salute attua attraverso la trasformazione del sistema sportivo italiano mentre Renault attraverso lo sviluppo dell’intero ecosistema legato alla mobilità elettrica, ponendosi lo scopo ambizioso di raggiungere l’obiettivo zero emissioni in Europa entro il 2040.

Cosa prevede questo sodalizio? Attività di comunicazione congiunte, che saranno lanciate dal 2022, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la Rete Renault, su tutti un roadshow che vedrà la casa francese insieme a Sport & Salute in circa 100 tappe lungo tutto il territorio nazionale.

Ecco quindi che il Foro Italico diventa l’habitat perfetto per presentare, per ora in forma statica (la vettura arriverà nel corso del 2022) la nuova Renault Megane -Tech Electric. Così, di questa vettura non possiamo raccontarvi ancora come va ma, sicuramente, possiamo dirvi che, dal punto di vista estetico, è molto bella mentre nell’abitacolo le cose che risaltano maggiormente sono l’enorme spazio a disposizione di tutti i passeggeri, l’ottima qualità dei materiali e quella bella sensazione di benessere e di comfort generale. Appunto.

Renault Italia al Foro Italico ha svelato anche il listino della nuova Megane E-Tech Electric, frutto di un ottimo rapporto qualità/ prezzo. La vettura, in Italia, parte da 37.100 euro per la versione Equilibre con batteria da 40 kWh, motore elettrico da 130 Cv e ricarica di serie in AC (corrente alternata) fino a 22 kW e DC (corrente continua) fino a 85 kW.

Per la versione con batteria da 60 kWh, motore elettrico da 220 CV e ricarica di serie in AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW, i prezzi partono da 41.700 euro mentre il prezzo di partenza per la versione Tecno, è di 44.700 euro. Il lancio di Mégane elettrica è accompagnato da iniziative molto interessanti come, per esempio, la possibilità di avvalersi del Mobilize Charge Pass. Si tratta di una soluzione che permette di accedere a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi, localizzandoli ed effettuando il pagamento della ricarica con facilità. Last but not least, spazio alla connettività con l’update del Firmware over the air (Fota), gratuito per i primi cinque anni, che consente al sistema openR link di restare sempre aggiornato.

La nuova Mégane, infine, beneficia di una garanzia di 2 anni (con assistenza 24/24, 7/7) e di 8 anni (o 160.000 km) per la batteria, inclusi i servizi di assistenza in caso di panne d’energia. Ah, la nuova Megane E-Tech Electric è già ordinabile…