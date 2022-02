Diventano Hybrid anche Fiat Tipo e 500X

Quando sotto un passionale abito rosso batte un cuore «green». Iniziata due anni fa con le due baby di famiglia, Panda e 500, oggi all’avventura nel pianeta dell’elettrificazione del brand Fiat si uniscono anche Tipo e 500X. Stessa filosofia, l’ibrido «soft», ingredienti diversi: sotto il cofano di 500X e Tipo Hybrid (anche in edizione speciale RED, ecco perché il vestito rosso) pulsa il nuovo 4 cilindri FireFly da 1,5 litri da 130 Cv e 240 Nm con automatico doppia frizione a 7 marce, al quale si associa un motore elettrico da 20 Cv, alimentato da una batteria supplementare a 48 Volt.

A batteria carica, l’elettrico ha la proprietà di poter funzionare anche in totale autonomia: all’accensione, in partenza da fermo, in fase di parcheggio, ma anche di «veleggio» a velocità più sostenute. Tanto che, nell’uso cittadino, una guida saggia lascerà a riposto il propulsore termico per circa la metà del tempo. Ecco perché il nomignolo «mild hybrid» calza stretto: meglio intenderlo come un «mini full hybrid».

Conti alla mano, consumi inferiori anche alle rispettive versioni a gasolio (1.6 Multijet): 4,7 l/100 km dichiarati (contro 5,0 l/100 km) per Tipo, 5,1 l/100 km (anziché 5,4 l/100 km) sul trip computer di 500X. Senza contare i vantaggi che l’etichetta Hybrid comporta in materia fiscale (iniziale esenzione del bollo) e circolatoria (accesso libero a Ztl, immunità durante i blocchi del traffico, etc.). Ambedue i modelli sono già ordinabili, prezzi da 29.400 euro (500X) e 26.450 euro (Tipo 5 porte).





