Volkswagen, il crossover da 300 Cv

Volkswagen ha aperto le ordinazioni per la rinnovata T-Roc R, la versione sportiva al vertice della gamma del crossover compatto di Wolfsburg. Viene spinta dal motore turbo benzina 2.0 TSI da 300Cv associato di serie al cambio DSG a 7 rapporti. Le prestazioni indicano un 'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Il grip è garantito dalla trazione integrale intelligente 4MOTION, per un’affidabilità elevata in ogni condizione del fondo stradale.

Dal punto di vista estetico, gli esterni della Nuova T-Roc R presentano elementi sportivi specifici, come i paraurti in stile R e le prese d’aria con lamelle di colore nero. Inoltre, le caratteristiche luci diurne inserite verticalmente nel paraurti anteriore la rendono riconoscibile da lontano.

Arriverà nelle concessionarie italiane a maggio con una dotazione particolarmente ricca, che include, tra gli altri: cruise control adattivo ACC, Front Assist con City Emergency Brake, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, assistente al parcheggio Park Assist, climatizzatore automatico Climatronic touch, App-Connect con funzione wireless, cerchi in lega Jerez da 18 pollici, strumentazione digitale Digital Cockpit Pro da 10"25 con specifiche schermate R-Views, selezione del profilo di guida Driving Profile Selection, fari Full LED anteriori e posteriori, impianto di scarico specifico a quattro terminali, sterzo progressivo, sedili anteriori sportivi, volante sportivo multifunzione con superfici touch, riscaldabile e con comandi del cambio DSG maggiorati.

Il prezzo di partenza è di 48.700 euro.