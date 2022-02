Mini, quante edizioni speciali!

Ogni Mini è un cucciolone un po’ egocentrico: se mamma fa un regalo a un figlio, l’altro fa i capricci. Da quest’anno, parità di trattamento: a marzo, tutti i modelli saranno lanciati contemporaneamente con un’apposita edizione speciale. Mini 3 porte, 5 porte e Cabrio «Resolute Edition», Mini Clubman «Untold Edition», Mini Countryman «Untamed Edition».

E che nessuna osi inscenare una protesta. Disponibile anche in versione full electric Cooper SE, Mini Resolute Edition combina inserti di design moderni e di alta qualità, evitando tuttavia gli elementi cromati: motivi di sostenibilità. Il look in Rebel Green viene completato da una finitura del tetto e delle calotte degli specchietti in Pepper White, col flair degli interni a sua volta arricchito da sedili sportivi in tessuto/leatherette Black Pearl/Light Chequered, combinati con braccioli e pannelli per le ginocchia in nero.

Dal canto suo, Clubman Untold si distingue per la vernice metallizzata Sage Green e il design della grembialatura ispirato al kit aerodinamico JCW. Passaruota in verde scuro, e all’interno, sedili sportivi Mini Yours Leather Lounge Sage Green con eleganti cuciture e inserti in tessuto. Countryman Untamed Edition si riconosce infine per l’esclusiva verniciatura Momentum Grey metallizzata, i cerchi in lega da 18” in design bicolore Untamed con superfici brunite e, in abitacolo, il colore Highland Green abbinato a cuciture a contrasto sulle superfici dei sedili sportivi. In che colori? Verde (e blu), of course.