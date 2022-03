La T di Touring per Macan

La potenza è nulla senza leggerezza, carrozzeria Suv non è in contraddizione con divertimento. Due dogmi, un solo nome: nuova Macan T, dove la T di «Touring» simboleggia la quintessenza della guida sportiva Porsche sin dagli anni ‘60. Fedele allo spirito della 911 T del 1968, Macan T si posiziona tra Macan e Macan S e si differenzia per un assetto più dinamico e una dotazione ancor più racing del solito.

Rispetto al V6 biturbo da 2,9 litri di Macan S e GTS, il quattro cilindri turbo da 2 litri di Macan T (lo stesso di Macan «base») combina innanzitutto un peso inferiore di 58,8 kg e un design più compatto, scaricando a terra pur sempre 265 Cv e 400 Nm di coppia tramite cambio a doppia frizione a 7 rapporti PDK e trazione integrale Porsche Traction Management (PTM). Aggiungi che il pacchetto Sport Chrono è di serie: sulla distanza 0-100 km/h, il cronometro si ferma a 6,2 secondi. Aggiungi inoltre che Macan T è l’unico modello Porsche con sospensioni in acciaio con Porsche Active Suspension Management (PASM) di serie: carrozzeria ribassata di 15 mm, la pista chiama.

Ma anche l’occhio vuole la sua parte: elementi in grigio agata metallizzato fanno capolino sulla parte anteriore, posteriore e di fianco (squisiti i cerchi da 20” in titanio scuro), mentre le lame laterali presentano il logo nero «Macan T» in nero. All’interno, spiccano i sedili con motivo Sport-Tex Stripe e stemma Porsche in rilievo. Ordini già aperti, consegne entro maggio: prezzi a partire da 73.274 euro.