Ecco Austral, il nuovo Suv di Renault che presidierà il segmento C, strategico in Europa, quello dove oggi la Casa francese ha Kadjar. L’offensiva avviata con Arkana e Nuova Mègane E-Tech Electric prosegue ora nell’ambito dei suv con Austral, un modello che rispecchia l’attenzione per le auto da famiglia, ideali per ogni situazione e ogni tipo di viaggio, con un approccio decisamente moderno. Dopo il revealing a Parigi, è atteso in Italia dopo l'estate.

Il nuovo Renault Austral - con le sue motorizzazioni ibride ad alta efficienza - è pienamente in linea con il piano strategico di Renaulution. E lo ribadisce con il suo nome, evocazione del sud e ampi spazi aperti, ma anche promessa di un campo illimitato di possibilità e di rispetto dell’ambiente.

Austral mostra un design esterno atletico, sensuale e tecnologico in 4 metri e mezzo che incorpora tutti i codici dei suv (pattini anteriori e posteriori, protezioni laterali e sottoporta a contrasto, altezza da terra di 170 mm e linea alta di cintura) ma anche curato in ogni dettaglio.

Primo modello Renault basato sull'ultima piattaforma CMF-CD dell’Alleanza, Austral mostra spunti stilistici moderni, come le grandi ruote (fino a 20") e il trattamento del frontale con la nuova Losanga ben inserita in un cofano dal look muscoloso e che si estende verso i passaruota per dare forza e carattere.

Accanto alle versioni previste al lancio - Equilibre, Evolution, Techno e Iconic - Austral debutta inoltre in un’esclusiva versione Esprit Alpine dal look sportivo e con una carrozzeria satinata di grande fascino.

Gli interni high-tech e raffinati di Austral si rifanno alla tradizione di funzionalità e confort di modelli che hanno segnato la storia di Renault. Ne è un esempio lo schermo OpenR che riprende la proposta di Mègane E-Tech Electric e unisce la visualizzazione dei dati del cruscotto a quella della navigazione e della multimedialità integrando il meglio dei servizi e delle applicazioni Google. Spiccano i due grandi schermi con diagonale da 12 pollici, più l’head-up display da 9,3 pollici, totalizzano un’area di quasi 1.000 cm quadri per un’esperienza di guida intuitiva, coinvolgente e connessa.

Sul tema della sicurezza Austral dispone di 32 aiuti alla guida (ADAS), impostazioni Multi-Sense e 4Control Advanced, l’ultima versione del sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault. Tante tecnologie utili, proattive e intelligenti per il comfort, il piacere e la sicurezza dei suoi occupanti.

Interessante la nuova versione del sistema E-Tech Full Hybrid - migliorato nella potenza e nell’efficienza - oltre a due motori a benzina Mild Ibrido 48V e 12V rispettivamente con 130 e 140/160 Cv - dunque con diverse tecnologie di elettrificazione per una gamma che copre tutti gli usi per privati e flotte e che è già pronta per la futura omologazione Euro7.

Il nuovo sistema propulsivo E-Tech Hybrid utilizza un inedito 3 cilindri turbo benzina da 1,2 litri con 96 kW e 205 Nm di coppia associato a un motore elettrico più potente (50 kW e 205 Nm). Il tutto si avvale di una batteria agli ioni di litio di maggiore capacità (1,7 kWh a 400 V) e di un cambio con 7 marce (2 per la modalità elettrica e 5 per la modalità ibrida). La potenza combinata è di 200 oppure 160 Cv a seconda delle versioni, con una reattività da leader di mercato visto che Austral passa da 80 a 120 km/h in soli 5,9 secondi (6,8 secondi per la versione a 160 Cv).