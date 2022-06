Mercedes GLC non dimentica la sua anima offroad

Suv che vince non si cambia (troppo). Non, almeno, in superficie: perché sottopelle e sotto il tetto, la trasformazione c’è e si vede. Pur adottando un nuovo pianale (lo stesso di nuova Mercedes Classe C), stilisticamente parlando GLC seconda generazione non strappa col passato, preferendo un’evoluzione stilistica «soft».

Ben riuscito il nuovo frontale, coi gruppi ottici a Led (a richiesta con tecnologia Digital Light) che ora si raccordano alla mascherina, per la prima volta con cornice cromata. Nuove anche le luci di coda sdoppiate e ad effetto 3D. GLC cresce di 6 cm, ora fanno 4 metri e 72: ne beneficia soprattutto la capacità di carico, che con 600 litri rivaleggia con le misure di GLE. A bordo, ecco finalmente il sistema di infotainment MBUX di nuovo layout: quadro strumenti digitale da 12,3 pollici «appoggiato» sul cruscotto dietro il volante, display centrale verticale da 11,9” sbloccabile anche tramite impronte digitali.

Solo motorizzazioni ibride 2 litri 4 cilindri diesel e benzina, sia di natura mild hybrid 48 Volt, sia plug-in hybrid dall’autonomia EV superiore ai 100 km grazie a nuove batterie da 31,2 kWh. Tra i sistemi di assistenza alla guida, debutta infine il cosiddetto «cofano motore trasparente»: nella guida in offroad, il display mostra una vista virtuale sotto la vettura. D’altra parte, con la trazione integrale 4Matic di serie (come il cambio automatico 9G-Tronic), GLC del fuoristrada non si è mai dimenticato. Ordini da metà giugno, in concessionaria da settembre.