Dare Forward 2030: l'offensiva di Stellantis sui commerciali

Si chiama LCV Business Unit e si occupa dei veicoli commerciali di Stellantis. In pratica, un brand dedicato che comprende Opel, Peugeot, Citroen e Fiat Professional. L’unità si occupa di vendite, soddisfazione del cliente, flotte e post vendita. «Chi viene da noi - spiega Gianluca Zampese, direttore per l’Italia della LCV Business Unit - deve trovare tutto: termico, elettrico, ibrido, allestimenti su misura. I nostri venditori sono in grado di vendere qualunque cosa grazie alla collaborazione che abbiamo con moltissimi partner, dagli allestitori agli operatori finanziari. Ecco perché un cliente su due viene nelle concessionarie Stellantis». Da non sottovalutare l’importanza del settore degli allestimenti che per Stellantis vale quasi il 50%.

La sfida o, se preferite, l’obiettivo? Conquistare la leadership nel mercato dei veicoli commerciali a livello mondiale con il piano strategico a lungo termine Dare Forward 2030 che prevede 26 nuovi lanci e offerte elettriche in tutti i segmenti.



Nel Proving Ground di Balocco (Vercelli) i manager della LCV Business Unit hanno fatto un focus sulle potenzialità del Gruppo, partendo da una panoramica generale del settore. «Siamo presenti in 30 Paesi con 300 mila impiegati e 6,5 milioni di veicoli venduti nel 2021 - spiega Gianluca Zampese -. Con 1,8 milioni di mezzi venduti siamo al primo posto in Europa e in Sud America mentre in Italia abbiamo chiuso il 2021 con una quota di mercato del 50,1%». Considerando che il primo trimestre 2022 la quota di mercato di Stellantis è stata di 50,4%, l’anno in corso dovrebbe confermare i risultati commerciali ottenuti nel 2021.

Che la direzione scelta sia quella dell’elettrificazione, lo conferma un dato: la quota dei veicoli elettrificati venduti è passata dal 25% ottenuta nell’intero 2021 al 40% nel primo trimestre 2022. «L’obiettivo di Stellantis - spiega Salvatore Cardile, direttore marketing della LCV Business Unit - è di spingere sulle proposte elettriche con tutti i veicoli commerciali dei nostri brand. Abbiamo un’offerta 100% elettrica per ogni segmento e guardiamo non solo ai grandi clienti, ma anche a quelli retail che svolgono un lavoro di prossimità. Vogliamo creare e guidare questo mercato. Una particolare attenzione da parte dei nostri clienti è rivolta ai veicoli trasformati e stiamo lavorando in modo molto attivo con gli allestitori per avere soluzioni adatte a veicoli 100% elettrici».

La gamma E-LVC offre un mezzo per qualunque utilizzo: si parte dai Compact Van (Partner, Berlingo, Combo e Doblò), per passare ai Medium Van (Expert, Jumpy, Vivaro e Scudo) e ai Large Van (Boxer, Jumper, Movano e Ducato). La cosa interessante è che la differenza di prezzo fra un veicolo commerciale endotermico e lo stesso veicolo in versione elettrico è di soli 7.600 euro.

Citroën. Oggi è in grado di proporre un’offerta 100% elettrica sull’intera gamma di veicoli commerciali leggeri, con Citroën ë-Berlingo Van Elettrico, Citroën ë-Jumpy Elettrico e Nuovo Citroën ë-Jumper Elettrico.

Fiat Professional. FIAT Professional continua il suo percorso di elettrificazione con il lancio del nuovo E-Doblò Van, il terzo van 100% elettrico del brand, dopo E-Ducato ed E-Scudo. Ultima generazione di un modello vincente nel segmento C-VAN, il nuovo E-Doblò è il top level in termini di prestazioni e caratteristiche funzionali, capacità di carico e versatilità. Disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi), oltre alla versione elettrica, sono a listino anche due motorizzazioni Diesel: 1.5 litri in versione da 100 CV con cambio manuale; 1.5 litri da 130 CV, disponibile sia con trasmissione automatica a 8 marce, sia manuale. Completa l’offerta il motore benzina 1.2 litri da 110 CV.

Opel. Si parte dal compatto ma capiente Opel Combo Cargo, disponibile con due lunghezze e con motorizzazioni termiche o elettrica con 100 kW/136 CV di potenza massima e ampia autonomia grazie alla batteria da 50 kWh di capacità. Opel Vivaro è il furgone di dimensioni medie. Opel Movano è il furgone grande disponibile con 4 lunghezze e 3 altezze, carrozzerie furgone, furgone doppia cabina, telaio cabina singola e doppia oltre ad allestimenti come cassoni fissi e ribaltabili.

Peugeot. L'intera gamma da lavoro Peugeot è già elettrificata da tempo grazie ai nuovi e-Partner, e-Expert ed e-Boxer che vanno ad affiancare le versioni termiche presenti in gamma. Peugeot è stata una delle prime Case a puntare sull’elettrificazione dei propri veicoli commerciali e vanta oggi una grande esperienza in tale ambito.