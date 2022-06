Fiat e-Doblò, le consegne nell'era green

La quinta è già vinta, specie se proponi in gamma l’ormai - quasi - obbligatoria motorizzazione elettrica. Sempre declinato in due destinazioni, multispazio per famiglie e commerciale per professionisti, Fiat Doblò quinta generazione (parente di Citroen Berlingo e Peugeot Rifter) schiera in prima linea il proprio volto «green»: per e-Doblò (identico di aspetto e configurazione interna alla versione termica), potenza di 136 Cv e autonomia di 280 km grazie al pacco batterie da 50 kWh, ricaricabile da colonnine fino a 100 kW, quindi rigenerabile in misura dell’80% in 30 minuti.

Vocazione da furgone, stile e funzionalità sempre più a misura di utente civile, attento alle tecnologie: la radio DAB con display da 8” compatibile con Apple CarPlay e Android Auto è di serie su ogni allestimento, mentre Doblò Launch Edition è completo pure di quadro strumenti digitale.

Altre chicche? Il Magic Top (tettuccio in vetro panoramico), il Magic Mirror (specchio retrovisore digitale), la Magic Window (lunotto apribile separatamente). Per la versione Van, l’opzione Magic Cargo consente infine una capacità di carico extra di 0,5 m3, per oggetti lunghi fino a 3,4 metri. Effetti speciali a parte, nuovo Doblò sempre fedele alla sua mission di veicolo di eccezionale senso pratico: 4,4 metri di lunghezza assicurano agilità nel traffico, mentre i tre sedili singoli della seconda fila sono garanzia di versatilità a prova di trasloco. Elettrico, ma anche diesel (1.5 da 100 o 130 Cv) e benzina (1.2 110 Cv).