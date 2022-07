Smart, quando l'adrenalina è elettrica

Il meglio di tre mondi in uno. Il sottobosco delle corse in auto per «gentleman driver», ambiente di passione genuina. Il mondo della propulsione elettrica, alimentazione che ha già dimostrato di potersi declinare in chiave racing senza far rimpiangere le performance dei motori a scoppio. Il mondo, infine, dell’elettrico per tutti.

Ecco il segreto della Smart EQ ForTwo e-Cup, serie monomarca con la quale il grande pubblico non ha forse ancora familiarizzato, ma il cui destino è quello di allargare il proprio spettro di influenza sulla scena motorsport. Si avvale della partnership tecnica di Free2Move eSolutions, la società - in orbita Stellantis - specializzata in prodotti e servizi di ricarica pubblica e privata, e si fregia del titolo di primo campionato turismo al mondo dedicato a una vettura elettrica.

La Formula E? Alto livello tecnologico e sportivo, ma anche un netto feeling di distanza con l’elettrico che puoi guidare pure tu. A sistemarsi in griglia di partenza sono invece in questo caso Smart EQ ForTwo di serie, esattamente come quelle che acquisti in concessionaria e con le quali ti destreggi - a meraviglia - nella giungla cittadina. Assistere a una gara sprint è surreale e coinvolgente: il silenzio dei motori che contrasta con il battito cardiaco dei piloti e degli spettatori.

E anziché un pit stop per il rifornimento di benzina, l’intervallo tra gara-1 e gara-2 le auto lo passano alla… colonnina. La tappa di Varano è già agli archivi, ma il 3-4 settembre tocca a Imola…