Hyundai Ioniq 5, l'auto elettrica con... la roulotte

Estate tempo di vacanze. E magari di roulotte. E con l'auto elettrica come la mettiamo. Hyundai è tra le poche Cae ad affrontare la questione e lo fa con Ioniq 5 che - spiega la Casa coreana - "è sufficientemente potente per trainare rimorchi con un peso complessivo fino a 1.600 chilogrammi, ovvero, per fare un esempio, per trainare una roulotte da 6 posti letto e 7,5 metri, oltre ai 527 litri di spazio di carico nel bagagliaio, che aumentano fino a 1.587 litri quando i sedili posteriori sono abbattuti".

E a proposito di versatilità, i sedili posteriori possono scorrere in avanti fino a 135 mm e possono essere ripiegati in un rapporto 6:4. A questo si aggiunge uno spazio aggiuntivo con un bagagliaio anteriore che offre fino a 57 litri di capacità, particolarmente utile per i viaggi più lunghi.

Ioniq Model Year 2023 grazie alla nuova batteria da 77,4 kWh, in versione 2WD e cerchi in lega da 19", promette un'autonomia fino a 507 chilometri con una sola carica secondo lo standard WLTP. E per chi volesse continuare l’avventura anche dopo l’estate, la funzione di condizionamento consente a Ioniq 5 di adattare automaticamente la temperatura della nuova batteria durante il viaggio, per garantire le condizioni ottimali quando si raggiunge la stazione di ricarica. Consentendo migliori prestazioni di ricarica in condizioni di freddo, questa funzione si attiva automaticamente quando si inserisce un punto di ricarica rapida nel sistema di navigazione del veicolo utilizzando la funzione connected routing.

Costruita sulla Electric-Global Modular Platform (E-GMP) di Hyundai Motor Group, con una lunghezza di 4.635 mm, su un passo di 3.000, Ioniq 5 ha un baricentro ideale per garantire una stabilità durante il traino. La piattaforma E-GMP permette inoltre di avere un pavimento piatto e maggiore spazio per le gambe.

Per quanto concerne la ricarica, con un caricatore da 350 kW, Ioniq 5 può passare dal 10% all’80% in 18 minuti, mentre una breve ricarica di 5 minuti può aggiungere fino a 100 km di autonomia (senza rimorchio), secondo lo standard WLTP.

Una delle caratteristiche particolari di Ioniq 5 è l’innovativa funzione Vehicle-to-Load (V2L), che la rende essenzialmente un grande power-bank su ruote e un supporto perfetto quando si è nella natura. Con una porta V2L sotto i sedili posteriori che può essere attivata quando il veicolo è acceso e una nella porta di ricarica esterna (utilizzando il convertitore in dotazione,

anche con il veicolo è spento) che fornisce fino a 3,6 kW di potenza, questa funzione può essere utilizzata per caricare e alimentare qualsiasi dispositivo elettronico: da smartphone e computer portatili fino a una macchina del caffè, una eBike e persino un’intera roulotte.

Per dimostrare la possibilità di guidare in modo completamente elettrico e senza emissioni, recentemente Hyundai ha lanciato in Svezia “Camp Zero powered by Ioniq 5”, una combinazione completamente elettrica tra il crossover e una roulotte dal design minimale. Dotato di Mink Camper, una roulotte aerodinamica e leggera, Camp Zero offre tutto il necessario per vivere un’avventura e un’esperienza di campeggio all’avanguardia, dotata di tutti i servizi elettrici, che sono ovviamente alimentati da Ioniq 5 tramite V2L.

Con un design aerodinamico e un peso netto di soli 520 kg, il Mink Camper è dotato di accessori come piastra a induzione, macchina per caffè espresso, bollitore, frigorifero/congelatore elettrico, sistema di altoparlanti e persino gruppi di luci per creare l’atmosfera giusta nelle notti d’estate. Come Ioniq 5, anche MINK Camper offre prese integrate da 230 V e USB.