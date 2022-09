X-Trail, cambia tutto

Non si sente, ancora, di passare al full electric. Soluzione? Elettrico… a benzina. Nissan X-Trail quarta generazione copia il fratellino Qashqai e debutta unicamente con sistema ibrido Nissan e-Power, un ibrido che più speciale non si può. L’auto è infatti sempre mossa da un motore elettrico, l’unico collegato alle ruote motrici e in modo diretto, senza trasmissione.

Come fonti di energia, una batteria ma anche un tricilindrico a benzina, qui nei panni esclusivamente di generatore «on board». Il comfort e la coppia istantanea tipiche di un EV, nessuna ansia da autonomia: la classica «win win situation». Il pubblico approverà?

e-Power a parte, X-Trail 2022 riprende tutti gli elementi del nuovo corso stilistico del brand asiatico. A cominciare dalla imponente griglia V-Motion e dai gruppi ottici su due livelli, coi fari superiori a Led che seguono la linea del cofano.

Di lato, ecco generosi passaruota con protezioni in plastica, mentre montante C (con terzo finestrino che risale verso l’alto), lunotto e spoiler disegnano un posteriore molto più armonico del modello precedente. Lungo come l’antenato (4 metri e 68), il nuovo modello conserva anche un generoso passo di 2 metri e 71.

Del tutto nuovo pure l’abitacolo: la plancia è più moderna e lineare e converge nel grande schermo centrale da 12,3”. Un «palpabile» passo in avanti riguarda anche materiali e finiture, tanto curati da far passare X-Trail per un Suv di categoria superiore. L’attenzione certosina ha coinvolto anche l’ergonomia dei pulsanti, tutti a portata di mano e con pochissimi comandi a sfioramento. Insolite le portiere posteriori con cerniere specifiche, che consentono un’apertura di quasi 90°, così da facilitare la salita in auto, ma anche il montaggio e lo smontaggio dei seggiolini. La seconda fila di sedili può inoltre scorrere in avanti per consentire l’accesso alla terza fila (X-Trail anche in versione a 7 posti), dove trovano alloggio passeggeri fino a 160 cm di altezza.

Per il bagagliaio, una capacità di 585 litri (5 posti), cioè 20 litri in più rispetto a prima.Solo ibrido, ma in due varianti. In configurazione a due ruote motrici, il motore elettrico sprigiona 204 Cv di potenza e 330 Nm di coppia (immediatamente disponibile), col motogeneratore a benzina (che ricarica una batteria da 2 kWh) che consiste in un 3 cilindri da 1.497 cc con 158 Cv e 250 Nm di coppia: consumo medio (e costante) inferiore ai 6 l/100 km. In formato a trazione integrale e-4orce, lo schema e-Power prevede invece un secondo motore elettrico all’asse posteriore (128 Cv e 195 Nm) e una centralina di controllo che gestisce la ripartizione della coppia sui due assali: potenza complessiva, in questo caso, di 213 Cv e prestazioni di tutto rispetto (180 km/h di velocità massima, scatto da 0 a 100 km/h in 7 secondi netti).

Nuovo X-Trail già ordinabile in quattro allestimenti, prezzi che oscillano dai 38.080 euro della versione d’ingresso (2WD Visia) ai 47.750 euro della top di gamma (e-4orce Tekna).

L'identikit

Nissan X-Trail e-Power 2WD



Dimensioni lunghezza 4680 mm, larghezza 2065, altezza 1725, passo 2705



Bagagliaio 585 litri

Powertrain Motore elettrico (di trazione) 204 Cv, 330 Nm.Motore a benzina (generatore) 3 cil. 1,5 litri, 158 cv, 250 Nm.

Trasmissione assente.Trazione anteriore.

Prestazioni vel. max. 170 km/h, 0-100 km/h in 8”0

Consumi 5,8-5,9 l/100 km

Emissioni CO2 131-134 g/km

Prezzi da 38.080 euro