Quando il valore di un oggetto passa anche dalla sua introvabilità. Solo 100 esemplari in tutta Europa e una vernice assai speciale, il grigio Nardò, in omaggio al circuito dove mosse i primi passi. Audi TT RS Coupé Iconic Edition per celebrare 25 anni di successi di una...icona, appunto.

Abito grigio a parte, audace è anche la griglia anteriore nera lucida con cornice nera opaca, abbracciata dai fari Led a matrice. In nero lucido sono pure stemmi, minigonne laterali, specchi retrovisori, cerchi da 20” a sette razze che nascondono pinze dei freni nere. Stile, ma anche funzione: l’Aerokit prevede splitter anteriore più pronunciato, lame nelle prese d’aria anteriori, l’ala posteriore fissa in fibra di carbonio, inoltre un diffusore posteriore rivisto. All’interno, sedili sportivi RS con pannelli laterali in pelle Nappa grigio jet, pannelli centrali in Alcantara nera, cuciture gialle a nido d’ape, come anche sul volante. Sul pomello del cambio, il badge del numero di serie.

Sotto il cofano, infine, si agita lo stesso cinque cilindri TFSI turbo benzina da 2,5 litri di TT RS standard: 400 Cv, 480 Nm, trasmissione automatica S tronic a sette rapporti, trazione integrale quattro, per uno 0-100 km/h in 3,7 secondi e una velocità massima di 280 km/h. TT RS Coupe Iconic Edition in Italia a partire dal primo semestre 2023. Non si conoscono ancora né la quantità di esemplari destinati al nostro mercato, né il prezzo. Che si avvicinerà alla cifra tonda dei 100.000 euro.