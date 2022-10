Al volante di Austral, il Suv di Renault

Si chiama Austral, è un bel Suv e per Renault rappresenta «la ricerca del valore, un passo avanti all’interno della Renaulution». Ne è convinto l’Ad di Renault Italia Raffaele Fusilli che, alla presentazione internazionale svoltasi a Segovia, in Spagna, spiega: «Puntiamo alle vendite ai privati, all’aumento dei prodotti elettrificati e alla maggior presenza del segmento C». L’obiettivo dichiarato, quindi, è la conquista di questo segmento nel quale i Suv rappresentano il 41% delle vendite.



Dopo Arkana (oltre 100.000 unità vendute) e Megane E-Tech (34.000 ordini circa), con l’arrivo di Austral (le prime consegne sono previste a dicembre) la missione appare compiuta. Praticamente se un appassionato del brand Renault volesse acquistarne una all’interno del segmento C (berlina o Suv) non ha che l’imbarazzo della scelta.

E di motivi per acquistare la nuova Austral ce ne sono davvero tanti, a partire dall’estetica (la vettura è «solida e muscolare, agile e scattante»); dall’abitacolo (elegante, spazioso e comodo); dall’infotaiment definito dal Ceo Gruppo Renault Luca De Meo «uno dei migliori sistemi esistenti sul mercato»; dalle motorizzazioni (ibride). Tutte caratteristiche che abbiamo riscontrato durante il nostro test drive dove, fra le tante cose piacevoli, abbiamo apprezzato la qualità dei materiali, l’ottima posizione di guida (che usufruisce di tutti i comandi necessari per interagire con la vettura), la comodità dei sedili, l’enorme spazio disponibile per tutti i passeggeri e, in particolare, il raggio di sterzata, davvero impressionante, che garantisce una manovrabilità eccezionale.



Difetti? Beh, difficile trovarne in qualche ora di viaggio, ma segnaliamo i fastidiosi riflessi sul parabrezza e qualche piccolo problemino di visibilità (i montanti ostruiscono leggermente nelle curve).

Fiore all’occhiello dell'abitacolo di Austral è il display OpenR che mostra i dati del cruscotto, oltre a quelli di navigazione e multimedia, integrando i migliori servizi e applicazioni di Google. I due grandi display da 12’’, ai quali si aggiunge un head-up display da 9,3’’, offrono una superficie totale di circa 1.000 cm2 per un’esperienza di guida «intuitiva, immersiva e connessa».

Dal punto di vista della sicurezza, la nuova Austral non si fa mancare proprio nulla, tanto da poter contare su 32 dispositivi di assistenza alla guida (i famosi Adas), la modalità Multi-sense e il 4Control Advanced, terza generazione del sistema a quattro ruote sterzanti sviluppato da Renault.



Ci siamo tenuto per ultimo l’argomento «motori»: è quello che ci ha soddisfatto di più. Oltre al 12 V Mild Hybrid 1.3 4 cilindri da 160 Cv e al 48V 1.2 tre cilindri da 130 Cv, con Austral debutta una nuova motorizzazione E-TECH Full Hybrid, alimentata da un motore turbo benzina 3 cilindri 1,2 litri da 96 kW, con 205 Nm di coppia, associato a un motore elettrico più potente, dotato di maggior coppia (50 kW e 205 Nm) e a una batteria agli ioni di litio di maggior capacità (2 kWh / 400 V). Il risultato? Un gran bell’andare!



La gamma Austral comprende tre allestimenti: Equilibre, Techno ed Iconic. Propone anche, per la prima volta su un veicolo Renault, una versione Esprit Alpine dal look sportivo, declinata nei due allestimenti superiori. I prezzi partono da 32.000 (Mild Hybrid Advanced 130 Equilibre) e arrivano a 44.000 euro (E-Tech Full Hybrid 200 allestimento Iconic Esprit Alpine).