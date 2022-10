Jaguar F-Type 75. L'ultima col V8

Il 2025 sarà l’anno spartiacque: da lì in poi, soltanto nuove Jaguar full electric. Sportive comprese, iconica F-Type compresa. Fine della storia, per chi volesse accaparrarsi l’ultima edizione in assoluto della coupé/cabriolet di Coventry, questo è il (triste) momento.

Jaguar F-Type 75 ed F-Type R 75 la special edition «testacoda»: celebra tre quarti di secolo di Jaguar, scrive la parola fine su un’intera epoca. Tra i tocchi da maestro, la speciale verniciatura metallizzata Giola Green, la sagoma stilizzata del modello sul battitacco in acciaio inossidabile e al centro del cruscotto, i cerchi da 20” con finitura in nero lucido. Abitacolo provvisto di Black Pack di serie, inoltre di sedili ad alte prestazioni in pelle Windsor, rivestimento del padiglione in tessuto scamosciato e il quadro strumenti digitale da 12,3”. F-Type 75 offerta sia con 4 cilindri turbo da 2,0 litri (potenza di 300 Cv), sia con V8 sovralimentato da 5,0 litri (450 Cv). Quanto alla supersportiva F-Type R 75, sotto il cofano sempre l’edizione del V8 sovralimentato da 575 Cv (da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, velocità massima di 300 km/h).

E a proposito di prestazioni: ambedue le edizioni speciali si avvalgono di sospensioni Adaptive Dynamics e giunture posteriori realizzate con pressofusioni di alluminio leggere e rigide che, insieme ai cuscinetti delle ruote più grandi, offrono - secondo Jaguar - una sensazione di sterzata ancora più precisa e connessa. Consegne da gennaio 2023. È l’ultima chiamata.