Kia, vocazione elettrica: tutta la gamma si adegua. E Niro è la regina

Il simbolo è nuova Kia Niro: che esattamente come prima (ma con un tocco di classe in più), puoi configurarla ibrida (prezzi da 30.500 euro), plug-in (da 41.000 euro, al netto di incentivi), o anche 100% elettrica (da 42.700 euro, ecobonus escluso). Perché fai presto a dire «elettrificazione».

D’accordo, un giorno, l’auto a batterie sarà lo standard (così impone, almeno, la politica, quella europea in modo particolare). Tuttavia, la transizione non puoi completarla dall’oggi al domani. Ci arrivi per gradi, prendendo per mano l’automobilista e accompagnandolo a una nuova forma di mobilità uno scalino dopo l’altro, una «scossetta» dopo l’altra.



L'imbarazzo della scelta

L’elettrificazione è una filosofia che ha mille sfumature. Intensità, stili di guida, costi. È un universo parallelo e alcuni brand ne hanno esplorato già ogni singolo centimetro quadrato. Marchi come Kia, che dell’elettrificazione a campo largo è un caso scuola. Utilitaria, o Suv, «elettrizzata» in tutto o in parte: sfogliando il listino, hai l’imbarazzo della scelta. Porta d’ingresso al «Kia electric world» è la tecnologia Mild Hybrid 48 Volt, forma di propulsione ibrida leggera declinata sia a benzina ( da Rio a Sportage, passando per XCeed), sia anche diesel (Ceed Sportswagon, XCeed e Sportage).

Ma è col full hybrid che la componente elettrica acquista peso: full hybrid sono sia il 1.6 T-GDi HEV che equipaggia Sportage e Sorento, sia il nuovo 1.6 GDI HEV da 141 Cv in dotazione a nuova Kia Niro stessa. L’ibrido «autoricaricabile» lo scegli per mitigare i consumi e assaporare il mix di spinta termica ed elettrica, non per viaggiare esclusivamente in modalità 100% elettrica (se non per brevi tratti).



Plug-in Hybrid

A quello scopo, ecco il Plug-in Hybrid. Nel caso di Ceed SW e XCeed, un powertrain elettrificato su base 1.6 GDi sviluppa una potenza di 141 Cv e garantisce un’autonomia in modalità 100% elettrica di oltre 40 km grazie a batterie da 8,9 kWh. Per Niro, valori superiori sia in termini di potenza (183 Cv), sia di autonomia in EV (circa 60 km) grazie all’upgrade della batteria (11,1 kWh).

Su Sportage e Sorento, le performance massime: 1.6 T-GDi da 180 Cv + motore elettrico da 91 Cv, uguale 265 Cv complessivi e un range di percorrenza elettrica - batteria da 13,8 kWh - compreso tra 60 e 70 km. Punta di diamante, l’elettrico puro. Che trovi su Kia e-Soul (con batterie da 39,2 kWh e 276 km di autonomia, o da 64 kWh e 450 km di autonomia), ma soprattutto su Niro EV, le stesse batterie di e-Soul top di gamma, ma un range di 460 km grazie alla migliore aerodinamica e un abitacolo che fa di digitalizzazione e connettività i suoi punti di forza.





EV6, salto in avanti

Con Kia EV6, infine il concetto di crossover elettrico prende l’ascensore. Per design esterno, architettura interna, infine anche dinamica di guida, e non soltanto in edizione EV6 GT, l’elettrica «tuono» (0-100 km/h in 3,5 secondi). Un solo taglio di batterie (77 kWh e architettura a 800 Volt per la ricarica ultrarapida) ma tre livelli di potenza (229 Cv, 325 Cv, 585 Cv), due schemi di trazione (posteriore o integrale) e quattro soglie di autonomia (da 424 km a 528 km), per quello che si configura come il precursore di tutte le full electric Kia di nuova generazione. A cominciare da EV9, il big Suv del definitivo salto nel futuro.



Automobili, ma anche servizi e iniziative «green» a più ampio raggio. Tutta l’energia per le ricariche delle Kia elettriche sarà di derivazione eolica, mentre tramite il progetto «Blue Carbon» la Casa collabora alla protezione degli ecosistemi marini e alla compensazione delle emissioni di carbonio. E la roadmap è solo che all’inizio: dal 2023 è in programma il lancio - su scala globale - di almeno due full electric ogni anno. Nel 2028 la prima auto elettrica a celle combustibile di idrogeno. Fino ad arrivare al 2035, scadenza entro la quale, almeno in Europa, Kia sarà 100% elettrica. E sarà in buona compagnia…