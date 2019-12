Ducati 4Ever Multistrada, tutta la gamma è garantita 4 anni

Si chiama 4Ever Multistrada la promozione lanciata da Ducati che celebra uno dei modelli storici della Casa di Borgo Panigale. Di cosa si tratta? Di una garanzia di 4 anni a chilometraggio illimitato che copre tutte le Multistrada 950 e 1260 in gamma, compresa la nuova 1260 S Grand Tour, modelli nati per macinare chilometri in completo comfort, per conducente e passeggero. Per scoprire tutte le caratteristiche della garanzia potete consultare la sezione dedicata del sito Ducati oppure chiedere informazioni al vostro concessionario di fiducia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA ducati

moto