KTM 4K Protection, guidare… assicurati

Si chiama 4K Protection la formula assicurativa che KTM dedica ai suoi clienti. Il servizio offre ampie possibilità di personalizzazione e prevede un massimale superiore a quello previsto per legge, in aggiunta alla rinuncia alla rivalsa e alla guida libera sempre comprese. Ma c’è di più: i possessori di moto “arancioni” potranno anche avvalersi di garanzie accessorie, quali furto e incendio, assistenza stradale, infortuni del conducente e tutela legale. Per chi volesse saperne di più tutti i dettagli sono disponibili sul sito 4kprotection.it o presso la rete delle concessionarie KTM.

