Honda CBR1000RR-R Fireblade Ecco i prezzi

Non entriamo troppo nel dettaglio perché la nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade ve l’abbiamo già spiegata da cima a fondo nel nostro speciale EICMA e anche in questo video in cui Stefano Cordara entra nei segreti di questo incredibile quattro cilindri in linea, oltre ad altre chicche tecniche.

A voi basti sapere che al momento attorno alla nuova Fireblade si concentrano le attenzioni di ogni smanettone. Non passerà molto tempo e presto la potremo anche provare in Qatar, non prima di aver provato una delle sue concorrenti più agguerrite (Ducati Panigale V4 S) per la comparativa 2020 e per il mondiale Superbike.

C’è tanta HRC dietro alla nuova CBR e si vede. Moto raffinata, dal primo all’ultimo bullone (basti pensare che ogni motore ha il suo telaio abbinato) e con un motore portentoso capace di 217,5 cavalli erogati a 14.500 giri, tutto nonostante l’omologazione Euro5. Una esagerazione che però non intacca il listino, di sicuro elitario (come per tutte queste moto) ma non fuori portata per chi è interessato a questo genere di moto. Se vi interessa il modello base (brutta parola questa…) mettete in preventivo 22.990 euro 4.000 euro in più (26.990) per la versione SP.

Ora non ci resta che volare in Qatar il 30 gennaio…