Kawasaki Z900 e Kawasaki Z650 2020, prezzo di lancio

L’abbiamo inserita di diritto nella nostra classifica delle migliori naked sotto i 10.000 euro e arriva sul mercato a un prezzo di lancio davvero interessante. Acquistando una Kawasaki Z900 2020 entro il 31 marzo i clienti potranno beneficiare di un risparmio di 600 euro e portarla a casa con 8.990 euro. Sconti previsti anche per la versione 70 kW (depotenziabile a 35 kW per neopatentati A2), offerta a 8.690 anziché 9.290 euro e per la Kawasaki Z650, disponibile in concessionaria a partire da 6.790 euro invece di 7.090.

