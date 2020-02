Suzuki Katana 7584, la versione special

La Suzuki Katana diventa “special” per celebrare la prima Katana 750 del 1985. L’esemplare, esposto al recente Motor Bike Expo di Verona, è unico (per ora) e il suo nome è Katana “settecinqueottoquattro” (da leggere per esteso). Il riferimento, chiaro, è al concept “Katana Shark” del 1984 che ha dato origine a questa special. Suzuki ha lavorato in particolar modo sulla livrea: il Grigio lucido del modello standard lascia il posto a un Grigio Matt abbinato a una veste grafica che segue le forme della Katana tingendole di Cosmic Blue, Lipstick Red e Metal Gold. Sul fronte dell’equipaggiamento si ritrovano il cupolino maggiorato, la sella bicolore rosso/nero e il parafango anteriore realizzato in carbonio. Lo scarico, con collettori in acciaio, terminale R-11 e fondello in carbonio, è firmato Yoshimura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA suzuki

moto