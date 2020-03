Ducati Scrambler PRO Più “joy” per tutti

Ancora più divertenti e performanti , i nuovi Scrambler 1100 PRO guardano a chi vuole guidare una moto con un motore generoso, con molta autonomia e comfort, per affrontare anche i viaggi più lunghi.

SCRAMBLER 1100 PRO

Stile unico e senso di libertà, ma anche agilità tra le curve e divertimento: questo è lo spirito che ha dato la vita ai nuovi Scrambler 1100 PRO e Scrambler 1100 Sport PRO. La prima versione si distingue per la nuova livrea bicolore “ Ocean Drive”, abbinata al telaio in tubi d'acciaio e al telaietto posteriore in alluminio, entrambi di colore nero. Nere sono anche tutte le cover in alluminio. Il posteriore è la parte più caratterizzante della moto grazie al nuovo doppio scarico laterale e la porta targa basso che, associati alla nuova colorazione, contribuiscono in maniera importante a rendere la moto più compatta. Altro elemento distintivo è la luce anteriore: prendendo ispirazione dal nastro, che negli Anni '70 è applicato sui fari per preservare il gruppo ottico, all'interno del faro è stata ricreata una “X” in metallo di colore nero. Un dettaglio che rende la moto aggiunto riconoscibile e originale, anche a luci spente.

SCRAMBLER 1100 SPORT PRO

È la versione più muscolosa della “Terra della gioia ”. Questa versione porta con sé tutti i dettagli stilistici del PRO e, in aggiunta, utilizza sospensioni Öhlins , manubrio basso e specchi retrovisori in stile Café Racer. Il 1100 Sport PRO è disponibile nella colorazione " Nero opaco " tortora, sulle guance intercambiabili, è verniciato il logo 1100.

TECNOLOGIA AVANZATA