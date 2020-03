Honda Africa Twin Tour 2020 destinazione Balcani

Possedete una Honda Africa Twin 1000 o una 1100 e vi piacerebbe percorrere la meravigliosa costiera tra Valona e Saranda, in Albania, o scoprire i boschi profumati della Slovenia? Sono queste (e molte altre) le mete della prima edizione dell’Africa Twin Tour, 2.500 km di mototurismo percorribili con qualsiasi abilità di guida e anche in coppia. L’Africa Twin Tour partirà da Bologna il 13 aprile e si concluderà a Bari il 18. Per conoscere le modalità e le quote di iscrizione ma anche tutti i dettagli delle tappe, il sito di riferimento è africatwintours.it

