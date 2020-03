Kymco sconti con “Rottama Risparmiando”

Se state pensando di cambiare scooter, allora potrebbe interessarvi la promozione “Rottama Risparmiando”, che promette sconti fino a 1.300 euro. A lanciare la promozione (valida fino al 30 Aprile) è Kymco che la applica su una ventina di scooter della sua gamma, tra cui l’AK 550, l’X-Town e l’XCiting. Prevista anche una garanzia di 5 anni a chilometraggio illimitato e, inclusa nel prezzo, la polizza Kymco Care per un anno, utile in caso di traino del mezzo per guasto o incidente.

