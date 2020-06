Benelli BN e Tornado, le 125 che fanno sognare

Una pensata per facilitare l’ingresso nel mondo delle motociclette, l’altra completamente votata al divertimento. Le 125 di Benelli si rifanno il look e diventano ancora più grintose e pronte a catturare un pubblico giovane e dinamico.

BN 125

E' la moto ideale per chi è alle prime armi ma anche per tutti coloro che hanno sempre desiderato una due ruote facile e dinamica, capace anche di regalare emozioni anche quando c’è da guidare davvero. Il motore è un 125 cc monocilindrico a quattro tempi, raffreddato ad aria. Un propulsore che eroga una potenza massima di 11,1 cv (8,2 kW) e coppia massima a 10 Nm. L’alimentazione è a iniezione elettronica, con corpo farfallato da 28 mm e il cambio è a 5 rapporti.

Il telaio è il tradizionale traliccio in tubi in acciaio, per offrire tanta maneggevolezza su strada. Le sospensioni sono affidate a una forcella USD con steli da 35 mm all’anteriore e a un ammortizzatore centrale regolabile nel precarico, con escursione di 40 mm.

L’impianto frenante si affida a un disco da 260 mm con pinza a tre pistoncini all’anteriore, mentre al posteriore il disco da 240 mm è abbinato a una pinza a due pistoncini. A supporto della frenata, è presente il CBS. I cerchi da 17” in lega di alluminio montano pneumatici 110/80 e 130/70.

BN 125 è disponibile in bianco e nero al prezzo di 2.490 euro ma è prevista anche la colorazione flash green, in serie limitata.

TORNADO NAKED T 125

Compatta e agilissima, pensata per sgusciare nel traffico metropolitano, ma anche per divertirsi tra le curve. La mini fun-bike Benelli ha un motore monocilindrico 125 cc quattro tempi raffreddato ad aria, che offre il massimo contenimento dei consumi in tutte le condizioni di guida. La potenza massima è di 11,1 CV (8,2 kW) a 9500 giri/min, la coppia di 10 Nm (1,0 kgm) a 7000 giri.

I cerchi sono da 12″ e montano pneumatici 120/70 all’anteriore e 130/70 al posteriore, per garantire agilità e stabilità. La Tornado Naked T 125 monta una forcella USD con steli da 35 mm e adotta un forcellone oscillante con ammortizzatore laterale regolabile nel precarico. L’escursione è 50 mm.

I freni sono a disco da 210 mm l’anteriore e 190 mm il posteriore, con CBS e il serbatoio contiene 7,2 litri. Tornado Naked T 125 è proposta nelle colorazioni bianca, nera e flash green (in serie limitata) ed è disponibile in tutte le concessionarie Benelli al prezzo di 1.990 euro.