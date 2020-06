Ducati Panigale V4 R, versione speciale 1:1 LEGO Technic

Chi non ha giocato, almeno una volta, con i mattoncini LEGO, alzi la mano. L’artista Riccardo Zangelmi ci ha “giocato” per 400 ore e ha costruito, completamente a mano, una Ducati Panigale V4 R in scala 1:1.

15.000 pezzi posson bastare

Il modello speciale, del peso di 180 kg, è composto da 15.000 elementi LEGO Technic, prevalentemente BEAM e PIN di colore rosso, nero e grigio. Le sfide maggiori che l’artista si è trovato ad affrontare nella realizzazione di questo capolavoro hanno riguardato le curvature tra il serbatoio e le carene laterali, così come ricavare ancoraggi stabili in spazi ridottissimi.