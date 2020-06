EICMA, l'evento slitta a novembre 2021

La decisione era nell’aria e oggi è arrivata l’ufficialità attraverso una nota diffusa da EICMA S.p.a., società controllata da Confindustria ANCMA. Dopo il Salone di Colonia, rimandato al 2022, anche l’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori alza bandiera bianca. Ma solo per un anno. I tornelli di Milano-Rho Fiera saranno nuovamente attivi a novembre 2021, dal 9 al 14, per una 78ª edizione di EICMA ancora più ricca.

Decisione presa a tutela dell’intera filiera

“Il valore e la leadership internazionale del nostro evento espositivo – ha spiegato il presidente di ANCMA Paolo Magri – ci hanno spinto a non scommettere sull’evoluzione sanitaria legata all’emergenza Covid-19 e, soprattutto, ad ascoltare e tutelare l’intera industria delle due ruote che, con Fiera Milano in primis e i nostri partner, continua a vedere in EICMA un modello vincente e la sua più importante opportunità b2c e b2b in ambito fieristico”.