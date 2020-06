Yamaha Ténéré 700 Rally Edition, profumo di Dakar

Nate dalla sabbia, non dimenticano le loro origini e l’attrazione verso il deserto è sempre molto forte. Ogni maxi-enduro che affondi le proprie radici nelle sabbie africane, prima o poi indossa di nuovo i panni di un passato eroico e polveroso per accrescere il suo fascino e dimostrare che, con un paio di gomme tassellate, può dire ancora la sua. Magari sognando la Dakar…

L’EDIZIONE PIÙ DURA

Il 1983 è stato l’anno in cui la Dakar si è confermata l’evento più estremo del mondo motociclistico. Oltre 40 concorrenti si persero nel deserto per 4 giorni e il 75% dei piloti che non riuscì a terminare la gara. In sella alla nuova XT600Z Ténéré, i piloti del Team Sonauto Yamaha Serge Bacou e Jean-Claude Olivier ottennero il 5° e il 7° posto, un risultato inaspettato sia per i piloti sia per la nuova moto. Olivier – conosciuto da tutti come “JCO” – si ripeté l’anno successivo, con il 6° posto assoluto, in sella alla sua Ténéré blu, diventando parte integrante della storia del rally più famoso del mondo, e la livrea della nuova Ténéré 700 Rally Edition sono un dovuto tributo a lui e ai suoi compagni della Dakar.

LE CARATTERISTICHE

A caratterizzare la nuova Yamaha Ténéré 700 Rally Edition sono mirati interventi per enfatizzarne la già spiccata vocazione off-road:

– Colorazione Sky Blue ispirata alle storiche Yamaha ufficiali della Dakar

– Rally style, enfatizzato dalla sella, dalle manopole, dalle gomme e dalle applicazioni antislip

– Terminale Akrapovič slip-on in fibra di carbonio

– Piastra paramotore, protezione radiatore e paracatena

– Luci e indicatori di direzione full-LED

La nuova Ténéré 700 Rally Edition sarà disponibile presso i concessionari Yamaha, a partire da luglio 2020, al prezzo di 11.399 euro.