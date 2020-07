BMW C400 X e GT Online Edition

Se state pensando all’acquisto di uno scooter, più precisamente di un BMW C400 X o GT, beh, questo è il momento buono. Fino al 31 luglio, infatti, è attiva la nuova BMW Motorrad Online Edition. In pratica, per il cliente c’è la possibilità di un processo di acquisto avviato e finalizzato completamente online, nel caso sia di finanziamento in offerta che di acquisto cash. Nel primo caso, si tratta di Free2Ride con TAN zero e durata di 24 o 36 mesi. Zero anche le spese di istruttoria e di incasso rata. Per i concessionari aderenti è prevista la possibilità di consegna a domicilio dello scooter acquistato entro un raggio di 50 km, nel caso sia di acquisto con finanziamento sia di acquisto cash.

