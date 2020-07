Ducati Multistrada 950 S, la nuova livrea si ispira alla MotoGP

La gamma colori della Multistrada 950 S m.y. 2021 Ducati contempla ora anche la livrea “GP White”. Il costruttore di Borgo Panigale arricchisce con un tocco di sportività la sua crossover, puntando su uno schema colori che alterna il bianco e il grigio, mantenendo dettagli rosso Ducati per il telaio e le grafiche dei cerchi in lega.

Disponibile in concessionaria

La Multistrada 950 S “GP White” è già disponibile nei concessionari in versione sia con cerchi in lega sia con cerchi a raggi. Segnaliamo inoltre che su tutti i modelli della famiglia Multistrada è attiva la garanzia 4Ever Multistrada, valida per 4 anni a chilometraggio illimitato.