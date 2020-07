Valico 500 DS, Voge guarda lontano

Grazie allo stile “adventure”, al prezzo accessibile e ai bassi costi di gestione, la Voge Valico 500 DS può essere la moto ideale per cominciare o riprendere la passione motociclistica. Il peso contenuto e la ridotta altezza da terra la rendono adatta all’uso quotidiano, senza però rinunciare alle escursioni del fine settimana, grazie alla notevole capacità di carico garantita dalle valigie tourer di serie, dalle sospensioni a lunga escursione e dal capiente serbatoio.

DOTAZIONI



Per la Valico 500 DS i designer Voge si sono appoggiati a un centro stile europeo per sviluppare un prodotto gradevole e distintivo.

Il faro anteriore a LED è compatto, contornato dalle luci di posizione e ben si accorda con il gruppo ottico posteriore, alla estremità del codino. Le sovrastrutture sono armoniose ed equilibrate. Il parabrezza offre un’eccellente protezione ed è facilmente regolabile manualmente su due posizioni. Nel sottosella trovano spazio gli attrezzi in dotazione, i documenti e vi si può riporre un piccolo antifurto meccanico.

Il cruscotto digitale con schermo TFT a colori è posizionato appena sotto lo sguardo del pilota, per essere rapidamente consultabile in ogni condizione di guida e di traffico. Il Bluetooth permette poi di collegare un telefono e visualizzare il numero del chiamante.

Il solido cavalletto laterale è facilmente azionabile e garantisce un fermo appoggio a terra.

MOTORE E TELAIO



Il motore della Valico 500 DS è un bicilindrico parallelo con raffreddamento a liquido, brillante e dai bassi consumi. La brillantezza del motore è garantita anche dal raffinato sistema di alimentazione a iniezione elettronica Bosch, per un picco di potenza pari a 43,5 cv (32 kW) a 8.500 giri/min e una coppia massima di 40,5 Nm a 7.000 giri/min. L’interasse di 1.445 mm, associato a un’inclinazione del cannotto di sterzo di 26,5° e garantisce grande agilità e allo stesso tempo stabilità, anche alle alte velocità e in tutte le condizioni di carico.

Il peso a vuoto di appena 193 kg unito alla sella a soli 860 mm da terra rendono facile la gestione di Valico 500 DS a piloti di tutte le altezze e esperienze.

CICLISTICA

Sulla Valico 500 DS la forcella Kayaba ha steli da 41 mm e un’escursione di 156 mm. Il mono ammortizzatore, sempre Kayaba, è regolabile nel precarico e agisce sul telaio mediante un leveraggio progressivo per garantire comfort e stabilità.

Sui cerchi in lega leggera sono montate coperture Pirelli Angel GT nelle misure 120/70-17” e 160/60-17”.

I dischi all’anteriore sono doppi e hanno un diametro di 298 mm, con un profilo wave, mentre al posteriore il disco è da 240 mm. Le pinze a doppio pistoncino sono Nissin. L’ABS a doppio canale è di serie.

PARTICOLARI CURATI

Particolare attenzione è stata riservata alla progettazione strutturale del carter, al fine di ridurre drasticamente le vibrazioni, rendendo la guida più confortevole. La capacità del serbatoio è di ben 17 litri, per un’autonomia di oltre 500 km. Tanti i dettagli che ne impreziosiscono l’equipaggiamento, come le leve di freno e frizione regolabili.

COLORI E PREZZI

La Valico 500 DS è già disponibile nel colore nero con il set valigie in alluminio Tourer di serie in offerta lancio a 5.990 euro.