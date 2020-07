Zero Motorcycles, torna il programma “Cash for Carbon”

Con il programma “Cash for Carbon”, Zero Motorcycles punta ad avvicinare gli appassionati delle due ruote al mondo dell’elettrico. In cosa consiste? Il costruttore californiano offre un bonus di 1.000 euro per l’acquisto delle novità a zero emissioni SR/F e SR/S. In aggiunta i motociclisti potranno beneficiare dei diversi incentivi statali, regionali, provinciali in vigore, che si possono trasformare in un risparmio fino a 7.000 euro. La promozione “Cash for Carbon” sarà valida fino al 15 agosto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA moto