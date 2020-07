BMW F 750/850 GS e F 850 GS Adventure, nuovi colori e dotazioni

40 anni vanno degnamente festeggiati. E se il Lockdown può aver contribuito a smorzare gli entusiasmi, ciò non toglie che il quarto decennale della GS vada celebrato. In BMW hanno pensato a una serie speciale che va a toccare tutta la gamma. Dalla piccola 750 alla 1250. I tre nuovi modelli appaiono più freschi e dinamici grazie alle nuove colorazioni e migliorano gli equipaggiamenti standard e ai nuovi equipaggiamenti extra.

LIFTING PESANTE

Le modifiche generali alla BMW F 750 GS, BMW F 850 GS e BMW F 850 GS Adventure includono nuovo design e ogni variante di stile è caratterizzata decisamente negli elementi laterali della carenatura. Inoltre, tutti i modelli ora hanno nuovi indicatori di svolta a LED e un dispositivo di ricarica USB nella parte anteriore destra del cruscotto. ABS Pro e DTC (Dynamic Traction Control) sono ora di serie, per una sicurezza ancora superiore in accelerazione e in frenata.

IL MOTORE NON CAMBIA

Come prima, a spingere le moto provvede il bicilindrico frontemarcia di 853 cc a 4 valvole, già pronto per rientrare nella nuova normativa Euro5. Le prestazioni non cambiano: la BMW F 750 GS ha 77 cv e coppia massima di 83 Nm, mentre le due F 850 GS e GS Adventure salgono a 95 cv e 92 Nm. Vediamo le novità in dettaglio.

BMW F 750 GS

È ora disponibile anche nella colorazione Light White con la copertura del serbatoio in tinta. La colorazione chiara contrasta in modo suggestivo con i cerchi neri opachi, il manubrio nero e la sella rossa/nera. Nella versione “40 Years GS” il logo campeggia sulla carenatura laterale. A contrasto anche i paramani, gialli, e la sella, nera e gialla, con il logo GS.

BMW F 850 GS

Esibisce la nuova colorazione Racing Red con copertura del serbatoio in tinta. La “40 Years GS Edition”della GS 850 celebra il 40° anniversario dei modelli GS nel colore Black Storm metallizzato con il logo “40 Years GS” sui pannelli laterali della carenatura. I paramani gialli, i cerchi in oro e la sella in nero/giallo che riporta logo GS rendono il modello unico. La dotazione di serie della BMW F 850 GS è stata ulteriormente migliorata con un meccanismo di regolazione del parabrezza e un display TFT con le comode funzioni del sistema Connectivity.

BMW F 850 GS Adventure

La nuova colorazione Ice Grey con coperchio del serbatoio in tinta, il parabrezza sportivo e la sella Rallye con altezza di 890 mm, le conferiscono un aspetto ancora più sportivo. Anche per lei versione “40 Years GS”, con paramani gialli e colore Black Storm metallizzato. La forcella nera, i cerchi dorati e la sella biposto imbottita nera e gialla con altezza di 860 mm completano l’omaggio alla famiglia GS. Un display TFT che include comode funzioni Connectivity è ora standard.